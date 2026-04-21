Поліція / © ТСН

Реклама

У суботу, 18 квітня, Київ здригнувся від жорстокого теракту. У Голосіївському районі, неподалік станції метро «Деміївська», 57-річний чоловік влаштував масовий розстріл перехожих, підпалив власне помешкання та захопив заручників у супермаркеті. Трагедія забрала життя сімох людей та оголила критичні проблеми в системі підготовки патрульної поліції.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію, а також заяви міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко, які мають на меті змінити протоколи безпеки.

Хронологія жаху: від побутової сварки до масового вбивства

Трагедія почалася як звичайний побутовий конфлікт. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, зловмисник спочатку посварився із сусідом біля під’їзду і вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Реклама

«Після цього він повернувся додому, взяв карабін та підпалив свою квартиру. А далі розпочався масшутінг», — зазначив Вигівський на брифінгу.

Вийшовши на вулицю з вогнепальною зброєю, терорист почав холоднокровно розстрілювати випадкових перехожих на Голосіївському проспекті. Рятуючись від переслідування, він увірвався до супермаркету «Велмарт», де захопив у заручники покупців та персонал.

Штурм супермаркету та ліквідація терориста

На місце події прибули наряди спецпризначенців КОРД. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що перемовники намагалися вийти на контакт зі стрільцем, проте він продовжував вести вогонь по правоохоронцях.

«Спецпризначенці КОРДу провели штурм магазину. Зловмисник стріляв у поліцейських під час затримання і був ліквідований на місці», — заявив Клименко.

Реклама

Після завершення спецоперації із приміщення вивели наляканих заручників. Станом на сьогодні кількість жертв теракту зросла до сімох осіб — один із поранених чоловіків помер у лікарні 20 квітня. Ще вісім постраждалих перебувають під наглядом медиків, один із них — у вкрай важкому стані.

Портрет вбивці: антисеміт із російським минулим

Терористом виявився Дмитро Васильченков, 1968 року народження. Уродженець Москви, він тривалий час мешкав у Бахмуті, а згодом — у Рязані (РФ). До Києва переїхав близько 10 років тому.

Розслідування OSINT-спільноти «Торонто Телебачення» виявило, що Васильченков був активним прихильником ультраправих ідей, виправдовував методи Гітлера та публікував антисемітські пости. Він був військовим пенсіонером України і мав дозвіл на зброю, виданий на основі сумнівної медичної довідки з приватної клініки.

Приголомшливим фактом стало те, що вбивця, 57-річний Дмитро Васильченков, записував усі події того дня на власний телефон. Правоохоронці вилучили гаджет і похвилинно відновили хід трагедії.

Реклама

За словами Клименка, терорист міг почати запис не для хизування, а щоб мати виправдання в суді, адже тривалий час мав конфлікт із сусідами.

Конфлікт перейшов у стадію загострення біля під’їзду. Сусіди вимагали від Васильченкова показати, що у нього в руках. У відповідь чути бурмотіння про якогось «дорослого директора, який живе в цьому будинку». «Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню… ну будь здоров», — відповіла йому одна з майбутніх жертв.

Точкою неповернення напевно стала фраза іншого сусіда: «Що, пластинка заїла?».

«Після цього чоловіка просто клемануло. Це чути на записі. Він почав стріляти спочатку з травматичної зброї, потім повернувся у квартиру, взяв карабін і підпалив помешкання», — розповів Клименко.

Реклама

«Це великий сором»: про втечу патрульних та поранену дитину

Особливу увагу міністр приділив діям екіпажу патрульної поліції, який прибув на перший виклик про «хуліганку». Відео, на якому двоє озброєних поліцейських втікають від стрільця, залишивши на асфальті пораненого 12-річного хлопчика та його батька, облетіло Мережу.

«Те, як вони повелися в цей момент — це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Вони проявили психологічну слабкість», — заявив міністр.

Наразі обом патрульним ДБР оголосило підозру у службовій недбалості (ч. 3 ст. 367 ККУ). Їм загрожує до 8 років тюрми.

Крім того, через цей інцидент начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков написав рапорт на відставку. Клименко зазначив, що поважає Жукова за цей крок, назвавши його вчинком «бойового офіцера».

Реклама

Наразі Клименко повідомив, що Жуков стане радником очільника Національної поліції.

Реформа «через кров»: чи поїде поліція на фронт

Трагедія на Деміївській змусила МВС піти на радикальні кроки. Клименко анонсував, що система підготовки правоохоронців буде повністю змінена. За вказівкою президента, переглядаються всі протоколи реагування.

«Ми не можемо по двох патрульних оцінювати всю систему, але ми маємо зробити висновки. Всіх поліцейських варто було б на місяць-два відправляти якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Це дасть розуміння реальної небезпеки та бойове гартування», — підкреслив очільник МВС.

Міністр пояснив, що сьогодні патрульний не може почуватися у безпеці навіть під час виклику на побутовий конфлікт.

Реклама

«Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату», — зазначив Клименко.

Оновлені протоколи реагування мають на меті мінімізувати ризики для життя правоохоронців та цивільних, враховуючи велику кількість зброї та боєприпасів, що зараз перебувають у незаконному обігу або на руках у населення.

Зброя та довідки: чого очікувати українцям

Ще одне гостре питання — як Васильченков отримав дозвіл на вогнепальний карабін. Виявилося, що медичну довідку йому видала приватна клініка.

«Сама довідка справжня, але є великий сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз усі документи вилучені. Ми взагалі загостримо увагу на суб’єктах, які мають право видавати такі довідки», — запевнив Клименко.

Реклама

Окрему увагу міністр приділив питанню цивільної зброї. Він підкреслив, що в Україні нарешті має з’явитися чітке законодавство, яке класифікує засоби самооборони та полювання.

«Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї: карабіни, мисливська — гладкоствольна, нарізна — все це потрібно класифікувати», — заявив міністр.

Проте Клименко зауважив, що право на володіння зброєю має надаватися лише після проходження жорсткого навчання. Це стосується як правил стрільби, так і норм безпечного поводження з небезпечними предметами.