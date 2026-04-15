Поліцейський задекларував 1,5 млн гривень виграшу зі ставок на спорт: що виявили журналісти насправді

Старший оперуповноважений Хустського районного управління поліції Юрій Лемак у виправленій декларації за 2025 рік вказав дохід у розмірі 1,55 мільйона гривень як виграш у букмекерській компанії «Фавбет».

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Пояснення поліцейського

За інформацією журналістів, окрім виграшу, у порівнянні з початковим варіантом звітності, сума заощаджень поліцейського зросла з 200 тисяч до 1,2 мільйона гривень. Також він задекларував будинок і землю у селі Кошельово, що належать його батькам.

«Я відкрив карточку і дивився, скільки кожного місяця мені нараховували. От сьомого місяця — 100 000, девʼятого місяця — 377 000, десятого місяця — 90 000, пʼятого місяця — 50 000. Ну, і на загальну суму до 1,5 мільйонів», — пояснив Юрій Лемак журналістам.

Розбіжності в деклараціях подружжя

Повідомляється, що дані у звітності поліцейського суттєво відрізняються від декларації його дружини Андріани, яка працює головною спеціалісткою у Хустському районному суді. Зокрема, у документах жінки:

Відсутні відомості про виграш, доходи або заощадження чоловіка.

Вказано автомобіль OPEL INSIGNIA 2014 року, яким Юрій має право користуватися, хоча сам він транспортних засобів не задекларував.

Зазначено будинок її батьків у селі Нанково як місце проживання сім’ї, який також відсутній у декларації чоловіка.

На запитання про ці невідповідності правоохоронець відповів прямо: «Я не дивився декларацію дружини».

Щодо автомобіля він додав: «Я дружину не вказував як власницю автомобіля. Автомобіль її. Вона мене, можна сказати, на роботу підвозить, автомобіль забирає. Я ним практично не користуюсь».

Юридичний аспект та відповідальність

Як зазначає видання, Юрій Лемак пояснив відсутність будинку тестя у своїй декларації тим, що майно належить не йому. За його словами, подружжя живе то в одних батьків, то в інших.

Проте юрист Центру протидії корупції (ЦПК) Олексій Бойко зазначає, що закон зобов’язує вказувати все майно, яким користується суб’єкт декларування та члени його сім’ї. За словами експерта, такі розбіжності можуть свідчити як про незнання правил, так і про спроби отримати додаткові пільги від держави окремо одне від одного.

Варто зауважити, якщо сума недостовірних відомостей у декларації становить від 425 000 до 2,4 мільйонів гривень, правопорушнику загрожує адміністративна відповідальність — штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень.

