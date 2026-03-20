Поліція почала масові обшуки у медзакладах по всій Україні: що відомо (фото)

Обшуки Нацполіції у медичних закладах України / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Правоохоронці 20 березня проводять 70 обшуків у медичних установах по всій Україні через підозру у привласненні сотень мільйонів гривень. Слідство викрило маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я та фіктивні послуги.

Про це повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці документують схеми розкрадання бюджетних коштів, які призначалися для лікування громадян у межах програми медичних гарантій. Йдеться про оформлення неіснуючих медичних послуг і втручання в дані електронної системи охорони здоров’я. За попередніми підрахунками, збитки можуть становити сотні мільйонів гривень.

Розслідування ведуть слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань та регіональними підрозділами. До роботи також залучені прокуратура, Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я. Наразі триває комплекс заходів для документування правопорушень і встановлення всіх осіб, причетних до цих схем.

Досудове розслідування проводиться за фактами:

привласнення та розтрати майна,

зловживання владою або службовим становищем,

службового підроблення,

втручання в роботу автоматизованих систем,

службової недбалості,

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Масові обшуки у медзакладах України

До слова, у Львові судитимуть трьох лікарів МСЕК, які підробили 56 діагнозів про інвалідність. За даними Офісу генпрокурора, від 2022 року медики видавали довідки про III групу без оглядів і присутності пацієнтів. Це дозволило 36 чоловікам незаконно виїхати за кордон без вороття. Прокурори інкримінують групі службове підроблення та сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон.