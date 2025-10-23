ТСН у соціальних мережах

Поліція показала кадри вбивства росіянами українських журналістів на Донеччині: чутливі фото та відео

Журналістка Олена Грамова та оператор Євген Кармазін були справжніми професіоналами, які присвятили себе висвітленню правди про російську агресію.

Журналістка телеканалу Freedom Олена Грамова та оператор Євген Кармазін

Журналістка телеканалу Freedom Олена Грамова та оператор Євген Кармазін / © Інститут масової інформації

Доповнено додатковими матеріалами

У Краматорську росіяни вдарили по знімальній групі: двоє журналістів загинули, один зазнав поранень.

Про це повідомила національна поліція та оприлюднила чутливі фото та відео.

«Сьогодні, 23 жовтня, близько 9:37 ворожий БпЛА „Ланцет“ поцілив у легкове авто на території АЗС. Внаслідок атаки постраждали троє співробітників телеканалу FREEДOM, які в цей момент фіксували наслідки попереднього обстрілу міста», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що смертельні травми отримали 33-річний чоловік і 43-річна жінка.

Ще один чоловік, 47 років, госпіталізований з осколковими пораненнями й переломами.

Росія вбила журналістів у Краматорську / © Національна поліція України

Поліція документує наслідки атаки.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що внаслідок цинічного удару російського БПЛА «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу «Freedom» Олена Грамова та оператор Євген Кармазін. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини з перших днів повномасштабного вторгнення. Олена та Євген були справжніми професіоналами, які присвятили себе висвітленню правди про російську агресію.

