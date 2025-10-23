- Дата публікації
Поліція показала кадри вбивства росіянами українських журналістів на Донеччині: чутливі фото та відео
Журналістка Олена Грамова та оператор Євген Кармазін були справжніми професіоналами, які присвятили себе висвітленню правди про російську агресію.
У Краматорську росіяни вдарили по знімальній групі: двоє журналістів загинули, один зазнав поранень.
Про це повідомила національна поліція та оприлюднила чутливі фото та відео.
«Сьогодні, 23 жовтня, близько 9:37 ворожий БпЛА „Ланцет“ поцілив у легкове авто на території АЗС. Внаслідок атаки постраждали троє співробітників телеканалу FREEДOM, які в цей момент фіксували наслідки попереднього обстрілу міста», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що смертельні травми отримали 33-річний чоловік і 43-річна жінка.
Ще один чоловік, 47 років, госпіталізований з осколковими пораненнями й переломами.
Поліція документує наслідки атаки.
Раніше ТСН.ua повідомляв, що внаслідок цинічного удару російського БПЛА «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу «Freedom» Олена Грамова та оператор Євген Кармазін. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини з перших днів повномасштабного вторгнення. Олена та Євген були справжніми професіоналами, які присвятили себе висвітленню правди про російську агресію.