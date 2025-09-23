Поліція посилить покарання за порушення ПДР: що зміниться для водіїв та пішоходів

Патрульна поліція України / © Shutterstock

Українська поліція готує посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У черзі — низка актуальних законопроєктів, які опрацьовувала патрульна поліція, надавала офіційні висновки та пропозиції до документів.

Про це у своїй колонці на «Українській правді» повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він зазначив, що патрульна поліція розробила законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням. Документом передбачена обов’язкова евакуація авто на штрафмайданчик, якщо водій керує машиною у стані сп’яніння.

Білошицький повідомив, що у черзі — ще низка найактуальніших законопроєктів, які, зокрема, опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції до законопроєктів щодо:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР. Так, за повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) будуть більші розміри штрафів та позбавленням водійських прав;

штраф за порушення вимоги про обов’язкові зимові/усесезонні шини сягатиме до 8500 грн, у разі повторних порушень — позбавлення прав;

з’явиться регулювання персонального електротранспорту. Будуть визначені чіткі правили і відповідальність користувачів електросамокатів тощо;

щодо швидкості руху, то «нештрафований поріг» знизять від 20 до 10 км/год., буде чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;

використання світлоповертальних елементів для пішоходів стане обов’язковим у темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;

альтернативні ініціативи — «система штрафних балів» для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

Посилення штрафів за порушення ПДР

Білошицький повідомив, що в частині посилення санкцій (штрафів) розглядаються такі нововведення:

дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;

перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;

нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;

керування у стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації авто на користь підрозділів ЗСУ.

«Всі ці кроки покликані сформувати головне — відчуття невідворотності покарання. А саме це, доводить міжнародний досвід, бо це дисциплінує найкраще», — зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13314, який пропонує значно посилити покарання за перевищення швидкості. Згідно з документом, штрафи починатимуться вже від +10 км/год.:

