Поліція розшукала жінку, яка пограбувала могилу оборонця "Азовсталі" "Грінки": ким вона виявилася

Поліцейські Вінницького райуправління розшукали жінку, причетну до наруги над могилою наймолодшого оборонця Азовсталі

Реклама

У Вінниці, де у травні 2024 року попрощалися з 21-річним «Грінкою» Назарієм Гринцевичем — наймолодшим захисником «Азовсталі», розшукали місцеву жительку, яка днями скоїла наругу над могилою наймолодшого оборонця.

Про це повідомили в Нацполіції у Вінницькій області 1 квітня.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. Вдома у неї виявили й вкрадені з могили речі.

Реклама

Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп’яніння. Пояснити свій вчинок не змогла.

За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Наразі з жінкою проводяться слідчі дії та очікується на результати призначених експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення.

Торік попрощалися з бійцем бригади спецпризначення Азов Назарієм Гринцевичем на псевдо Грінка / © Фото з соціальних мереж

Що відомо про бійця Назарія Гринцевича на псевдо «Грінка»

Нагадаємо, торік попрощатися з бійцем бригади спецпризначення «Азов» Назарієм Гринцевичем на псевдо «Грінка» прийшли сотні вінничан. Побратими та рідні 21-річного Назарія прийшли на прощання в чорних футболках з фразою «Грінки», яку він сказав у підвалах «Азовсталі».

«Щоб не було у вас, слухайтеся маму, їжте кашу і любіть Україну», — казав Назарій.

На «Азовсталі» Назарій був парамедиком і врятував чимало життів. Вже після повернення з полону «Грінка» згадував, як під час блокади Маріуполя йому хотілось жити. І як вони з побратимами говорили про смерть у підвалах «Азовсталі». Та навіть жартували, яку шану після неї хочуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прийшли прощатись сотні людей! У Вінниці поховали наймолодший захисник Азовсталі

Раніше повідомлялося, що на війні загинув один з наймолодших оборонців «Азовсталі», 21-річний Назарій «Грінка» Гринцевич, який після звільнення з полону повернувся на фронт.

Читайте також: