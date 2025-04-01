ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2578
Час на прочитання
2 хв

Поліція розшукала жінку, яка пограбувала могилу оборонця "Азовсталі" "Грінки": ким вона виявилася

З могили полеглого військового з позивним «Грінка» на Сабарівському кладовищі зникли дерев’яна булава та свічки.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Поліція розшукала жінку, яка пограбувала могилу оборонця Назарія Гринцевича на псевдо Грінка

Поліцейські Вінницького райуправління розшукали жінку, причетну до наруги над могилою наймолодшого оборонця Азовсталі

У Вінниці, де у травні 2024 року попрощалися з 21-річним «Грінкою» Назарієм Гринцевичем — наймолодшим захисником «Азовсталі», розшукали місцеву жительку, яка днями скоїла наругу над могилою наймолодшого оборонця.

Про це повідомили в Нацполіції у Вінницькій області 1 квітня.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до кримінального правопорушення причетна 39-річна вінничанка. Вдома у неї виявили й вкрадені з могили речі.

Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила у стані алкогольного сп’яніння. Пояснити свій вчинок не змогла.

За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Наразі з жінкою проводяться слідчі дії та очікується на результати призначених експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення.

Торік попрощалися з бійцем бригади спецпризначення Азов Назарієм Гринцевичем на псевдо Грінка / © Фото з соціальних мереж

Торік попрощалися з бійцем бригади спецпризначення Азов Назарієм Гринцевичем на псевдо Грінка / © Фото з соціальних мереж

Що відомо про бійця Назарія Гринцевича на псевдо «Грінка»

Нагадаємо, торік попрощатися з бійцем бригади спецпризначення «Азов» Назарієм Гринцевичем на псевдо «Грінка» прийшли сотні вінничан. Побратими та рідні 21-річного Назарія прийшли на прощання в чорних футболках з фразою «Грінки», яку він сказав у підвалах «Азовсталі».

«Щоб не було у вас, слухайтеся маму, їжте кашу і любіть Україну», — казав Назарій.

На «Азовсталі» Назарій був парамедиком і врятував чимало життів. Вже після повернення з полону «Грінка» згадував, як під час блокади Маріуполя йому хотілось жити. І як вони з побратимами говорили про смерть у підвалах «Азовсталі». Та навіть жартували, яку шану після неї хочуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прийшли прощатись сотні людей! У Вінниці поховали наймолодший захисник Азовсталі

Раніше повідомлялося, що на війні загинув один з наймолодших оборонців «Азовсталі», 21-річний Назарій «Грінка» Гринцевич, який після звільнення з полону повернувся на фронт.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie