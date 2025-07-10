Поліція розслідує жахливу ДТП на Київщині: під колесами автобуса загинула дитина

У Петропавлівській Борщагівці автобус без водія вбив дитину / © Національна поліція України

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У селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області у четвер, 10 липня, близько 13:00 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій трагічно загинув 9-річний хлопчик. Причиною став автобус Renault Master без водія, що самовільно покотився з узбіччя.

Про це повідомила Поліція Київської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За попередніми даними правоохоронців, водій залишив автомобіль Renault Master на узбіччі дороги на вулиці Шевченка. Несподівано транспортний засіб почав самостійний рух та збив дитину, яка опинилася на його шляху. На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям.

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«Від отриманих травм 9-річний хлопчик помер», — повідомили у поліції.

Наразі на місці трагедії працюють співробітники Бучанського районного управління поліції та медики. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин цієї жахливої аварії та з’ясування причин, чому автобус почав рух без водія.

Нагадаємо, напередодні жахлива ДТП сталася на Тернопільщині. Внаслідок зіткнення вантажівки та легковика четверо людей загинули на місці.