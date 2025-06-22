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Поліція шукає Гусакова: йому закидають шахрайство із благодійними коштами
Національна поліція розслідує можливе шахрайство під час збору благодійних коштів для лікування Назарія Гусакова. Відкрито два кримінальні провадження, триває пошук причетних.
Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження щодо ймовірного шахрайства, пов’язаного зі збором благодійних коштів на лікування громадянина Назарія Гусакова.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Згідно з повідомленням правоохоронців, справи розслідуються за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Раніше в медіа й соцмережах, включно з платформою X та Telegram-каналами, з’явилася інформація про відсутність звітності за зібрані кошти. Сумніви викликала і прозорість використання цих грошей, що були зібрані під приводом купівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.
Інформаційна кампанія зі збору активно поширювалася в публічному просторі, зокрема відомими журналістами та лідерами думок. За попередніми даними, під час збору були використані щонайменше чотири фінансові установи та цифрові платформи.
Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування Назарія Гусакова, а також осіб, які могли бути причетні до організації й підтримки збору. Також ідентифікують потенційних потерпілих, які могли стати жертвами махінацій.
“Розслідування триває”, – наголошують у поліції.
Раніше ТСН.ua розповідав про скандал із Назарієм Гусаковим, який страждає від смертельного генетичного захворювання — спінальної м’язової атрофії.
31-річного чоловіка запідозрили у махінаціях зі збором грошей на лікування. Зокрема, у жертводавців виникли сумніви, що він витрачає їх за призначенням.
У Львівській міськраді запевняють, що до кінця 2025 року повністю покрили потребу в дорогавртічних ліках для Назарія Гусакова. Однак зборів він не припинив поширювати в соцмережах збори на лікування, при цьому смертельно хворий чоловік звертався за допомогою до відомих медійників.
У Мережі припустили, що частина грошей зі свого криптогаманця, де накопичилося 2,7 млн грн, могла бути витрачена на азартні ігри, включно зі ставками на спорт.