Поліція шукає Гусакова: йому закидають шахрайство із благодійними коштами

Поліція шукає Гусакова.

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Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження щодо ймовірного шахрайства, пов’язаного зі збором благодійних коштів на лікування громадянина Назарія Гусакова.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням правоохоронців, справи розслідуються за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Раніше в медіа й соцмережах, включно з платформою X та Telegram-каналами, з’явилася інформація про відсутність звітності за зібрані кошти. Сумніви викликала і прозорість використання цих грошей, що були зібрані під приводом купівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Інформаційна кампанія зі збору активно поширювалася в публічному просторі, зокрема відомими журналістами та лідерами думок. За попередніми даними, під час збору були використані щонайменше чотири фінансові установи та цифрові платформи.

Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування Назарія Гусакова, а також осіб, які могли бути причетні до організації й підтримки збору. Також ідентифікують потенційних потерпілих, які могли стати жертвами махінацій.

“Розслідування триває”, – наголошують у поліції.

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Раніше ТСН.ua розповідав про скандал із Назарієм Гусаковим, який страждає від смертельного генетичного захворювання — спінальної м’язової атрофії.

31-річного чоловіка запідозрили у махінаціях зі збором грошей на лікування. Зокрема, у жертводавців виникли сумніви, що він витрачає їх за призначенням.

У Львівській міськраді запевняють, що до кінця 2025 року повністю покрили потребу в дорогавртічних ліках для Назарія Гусакова. Однак зборів він не припинив поширювати в соцмережах збори на лікування, при цьому смертельно хворий чоловік звертався за допомогою до відомих медійників.

У Мережі припустили, що частина грошей зі свого криптогаманця, де накопичилося 2,7 млн грн, могла бути витрачена на азартні ігри, включно зі ставками на спорт.

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