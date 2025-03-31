Поліція слідкує за чатами ОСББ: з якою метою правоохоронці додаються до спільнот

В Україні поліція слідкує за чатами мешканців / © Unsplash

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В Україні поліція слідкує за чатами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), щоби таким чином реагувати на скарги мешканців та моніторити буденність громадян.

Про це повідомила поліція Київщини.

«Поліцейські громади на своїй території доєднані до чатів ОСББ задля швидкого реагування на повідомлення від мешканців багатоповерхових будинків», — повідомили правоохоронці.

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За інформацією поліції Київщини, офіцери громади в чаті ОСББ «в обов’язковому порядку відслідковують буденність життя громадян того чи іншого району».

«Слідкують за недопущенням та вчиненням кримінальних та адміністративних правопорушень, а також реагує на всі скарги від громадян і жителів того чи іншого району швидким виїздом та прибуттям на місце події», — додали там.

Правоохоронці познайомилися з головами ОСББ, які своєю чергою мали б пододавати в місцеві чати кожного з них для того, щоб «спілкування з поліцейськими офіцерами громади було зручним і швидким».

Нагадаємо, днями у Києві, постраждав голова об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Між чоловіками виник конфлікт, мешканець дістав пістолет і здійснив постріл у керівника ОСББ.

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