Поліція влаштувала обшуки у трьох областях через корупцію на смітті (фото)

Обшуки поліції в одній з областей України 20 січня / © Національна поліція України

Нацполіція України 20 січня проводить слідчі дії на території трьох областей за фактом розкрадання державних коштів. Обшуки охопили офіси, полігони твердих побутових відходів та приміщення однієї з міських рад.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

У межах кримінального провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів правоохоронці проводять низку обшуків у Дніпропетровській, Запорізькій і Львівській областях.

Слідчі дії відбуваються на полігонах твердих побутових відходів, в офісних приміщеннях, за місцями реєстрації та проживання фігурантів справи, а також у транспорті, яким вони користуються.

Зокрема, задля вилучення документів один із обшуків проводять у комунальному підприємстві у приміщенні Дніпровської міської ради.

Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

До слова, про обшуки раніше цього ж дня заявляв і міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Сьогодні вранці чергові „правоохоронці“ вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено», — написав посадовець у Мережі.

Обшуки поліції 20 січня у справі про розкрадання бюджетних коштів / © Національна поліція України

До слова, в кінці грудня Філатов назвав неочікувані причини сміттєвої кризи у Дніпрі, серед яких — зростання кількості відходів через ухилянтів. За його словами, чоловіки, які ховаються від ТЦК вдома, масово замовляють кур’єрську доставку, що веде до геометричного збільшення сміття. Також на ситуацію впливає критичний дефіцит водіїв сміттєвозів через мобілізацію, заборгованість населення та додаткове навантаження від понад 200 тис. переселенців, які не сплачують за послуги вивезення.