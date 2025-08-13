Поліція влаштувала спецоперацію через втечу ухилянтів за кордон: понад 150 обшуків (фото)

Обшук у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон / © Національна поліція України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Правоохоронці проводять одночасно у всіх областях України понад 150 обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомила Нацполіція України.

Понад 150 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції.

Реклама

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам втекти за кордон за межами офіційних пунктів пропуску, через систему «Шлях» та виготовлення медичних документів.

За даними правоохоронців, «послуги» порушників коштували 25 тис. дол.

Спецоперація проводиться у всіх областях України. Деталі будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

Обшук у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон / © Національна поліція України

Обшук у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон / © Національна поліція України

Обшук у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон / © Національна поліція України

Обшук у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон / © Національна поліція України

Обшук у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків за кордон / © Національна поліція України

До слова, напередодні стало відомо, що на Закарпатті прикордонники затримали 19 українських чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини. Порушники не виконали вимогу зупинитися, тож прикордонникам довелося зробили кілька попереджувальних пострілів угору.