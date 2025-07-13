Поліція встановила особи виконавців вбивства полковника СБУ Воронича: ким виявились кілери

Поліція повідомила нові дані у справі про вбивство полковника СБУ у Києві / © Національна поліція України

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Поліція встановила особи кілерів, які у четвер, 10 липня, вбили полковника СБУ у Голосіївському районі Києва. Правоохоронці зазначили, що російські спецслужби замовили вбивство Івана Воронича двом іноземцям.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено, причетних до вчинення злочину — ними виявились чоловік та жінка, громадяни іншої країни. Втім, правоохоронці не уточнили, з якої саме країни кілери приїхали до України чи як довго перебували на території нашої держави.

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За даними слідства, 50-річний полковник СБУ, вийшов з будинку та прямував до свого автомобіля. В цей час невідомий підійшов до правоохоронця та здійснив кілька прицільних пострілів впритул. Від отриманих поранень чоловік загинув.

Вже відомо, що фігуранти виконували завдання ворожої спецслужби. Зокрема вони отримали інформацію про місце розрашування схрону із зброєю, за допомогою якої і вбили полковника Воронича.

«Після скоєного зловмисники намагались „залягти на дно“, однак завдяки спільній роботі поліції та СБУ, було встановлено їх місце перебування. Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк підтвердив ліквідацію вбивць полковника Івана Воронича. Спільними зусиллями Нацполіції та СБУ кілерів знайшли у Київськійобласті, де вони намагались сховатись від покарання.

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