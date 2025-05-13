Викрито злочинну організацію, яка займалася секс-експлуатацією жінок: деталі схеми

Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

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Поліцейські викрили злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок для сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном. Одинадцятьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі схеми вербуванням жінок для сексуальної експлуатації

Як встановили правоохоронці, дівчат 18-25 років наймали за високу оплату для супроводу чоловіків на публічних заходах. Коли декілька таких зустрічей відбувалося безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових «клієнтів», які платили організаторам за сексуальні послуги й примусом вступали з жінками в статеві стосунки.

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Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

“Якщо ж потерпіла не погоджувалась на такий формат співпраці — її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацювати зі злочинною організацією на їх умовах”, — зазначили у повідомленні.

Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

Оборудка діяла у всіх великих обласних центрах України та Польщі. Такий “бізнес” приносив організаторам щонайменше пʼять мільйонів гривень на місяць.

Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

“За попередніми даними, від дій зловмисників постраждало щонайменше 50 українських дівчат”, — констатували у відомстві.

Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

Фігуранти справи порушили низку статей Кримінального кодексу України. Наразі підозру за низкою статей отримали два організатори, два співорганізатори та 7 учасникам злочинної організації.

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Злочинна група, яка вербувала жінок для секс-експлуатації

Не перший випадок

Як стало відомо раніше, на Київщині викрили 50-річного чоловіка, який вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном.

«Сутенер» підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, пропонуючи їм роботу в одній з країн Європи. Там вони мали брати участь у відвертих фотосесіях. За це їм обіцяли високу зарплатню, яка варіювалася від 7000 до 10 000 євро на місяць.

Своєю чергою, за усною домовленістю, «роботодавець» мав отримувати від їхнього прибутку певний відсоток. Натомість вже по факту виїзду з України жінок повідомляли, що, крім фотосесій, вони повинні надавати послуги сексуального характеру.

Нагадаємо, у січні зафіксували черговий подібний злочин. Так, на кордоні затримали мікроавтобус, в якому перебували жінки, яких планували вивезти за кордон з метою продажу в сексуальне рабство.

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