Поліція закликала бути обережними при відвідуванні цвинтарів у поминальні дні

Цвинтар / © Pixabay

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Під час відвідин цвинтарів у поминальні дні громадянам слід бути обережними через вибухонебезпечні предмети та можливі обстріли з боку збройних сил Росії.

Про це розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Анатолій Серединський, передає Укрінформ.

«Найбільш серйозні небезпеки, які можуть зустріти громадяни, відвідуючи кладовища, — це снаряд, який не розірвався, або будь-які інші боєприпаси, які там знаходяться. Можливо, це закладки різного виду вибухонебезпечних предметів, які залишалися там ще недообстежені… Також це обстріли, які можуть бути у випадку значного скупчення громадян, а таке може бути, якщо кілька десятків громадян відвідують кладовище. Ворог може це розцінити як скупчення військовослужбовців, відповідно спробувати вдарити по таких районах», — сказав він.

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Він наголосив на важливості безпеки: при виявленні підозрілих предметів слід негайно відійти на безпечну відстань і звернутися до поліції, щоб спеціалісти могли обстежити цей предмет.

За його словами, наразі вибухотехнічні підрозділи проводять обстеження кладовищ на їхню безпеку. Також тривають наради щодо введення заборон на відвідування кладовищ, особливо в прифронтових та деокупованих районах.

Наразі заборона на відвідування кладовищ запроваджена вже в чотирьох областях — Херсонській, Запорізькій, Харківській та Житомирській. Усього обмеження охоплюють близько тисячі громад. Правоохоронці закликають не ігнорувати ці заходи заради власної безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коли в Україні будуть поминальні суботи у цьому року.