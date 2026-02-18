Поліція затримала футболіста Колесника, який вдарив військового ТЦК: деталі

Поліція затримала Данила Колесника / © Національна поліція України

Поліція Київської області затримала ексфутболіста «Колоса-2» Данила Колесника, який вдарив військовослужбовця ТЦК та СП. За скоєне йому загрожує реальний термін ув’язнення.

Про це повідомила поліція Київщини, не назвавши імені футболіста, однак з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Колесника.

Правоохоронці вказали, що в Бучанському районі під час конфлікту місцевий житель ударив кулаком в обличчя працівника ТЦК, який виконував службові обов’язки. Інцидент стався в селі Святопетрівське.

Чоловік помітив, як військовослужбовці ТЦК перевіряють військово-облікові документи, підійшов до одного з них і спровокував сварку. Під час конфлікту він умисно вдарив військового кулаком, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Під час хоперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетного до нападу. 24-річного чоловіка затримали.

Після інциденту керівництво клубу, за який виступав чоловік, ухвалило рішення про його звільнення.

Слідчі розпочали досудове розслідування за статтею «Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі». Покарання за такий злочин передбачає від трьох до п’яти років обмеження волі або ув’язнення.

