Поліція затримала підозрюваного у вбивсті семирічної Соломії Тарасюк / © ГУ НП в Одеській області

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В Одесі правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до загибелі дівчинки Соломії Тарасюк. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Згідно зі слідством, підозрюваний мешкав неподалік від сім’ї загиблої дівчинки. Дитина була знайома з чоловіком, тому безстрашно пішла з ним до його помешкання, де він позбавив її життя.

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Попередні висновки вказують, що смерть настала внаслідок удушення. Остаточну причину загибелі має підтвердити судово-медичний огляд.

Правоохоронці зібрали докази / © ГУ НП в Одеській області

Поліція опитувала місцевих мешканців / © ГУ НП в Одеській області

Щоб приховати злочин, чоловік вивіз тіло дитини в коробці на відстань кількох кварталів і залишив у підвалі одного з будинків.

Поліція зібрала докази та відправить їх на експертизу. Фахівці з ДНК також взяли зразки біологічних слідів — як у загиблої дівчинки, так і у підозрюваного.

Фахівці з ДНК взяли зразки біологічних слідів у підозрюваного / © ГУ НП в Одеській області

Злочинець раніше перебував у розшуку за ТЦК та СП. Його затримали за і зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу.

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За скоєний злочин йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують всі деталі трагедії.

Нагадаємо, семирічна Соломія Тарасюк вийшла з дому 18 червня ввечері й не повернулася. Наступного дня, 19 червня, правоохоронці знайшли дівчинку без ознак життя.

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