Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового заради грошей

Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік зник, поїхавши купувати вживаний автомобіль «ВАЗ».

Про це повідомив заступник очільника Національної поліції України Андрій Нєбитов.

До поліції звернулась мати воїна, який поїхав купувати старенький «ВАЗ» і безслідно зник. Через деякий час його тіло виявили в лісі на межі Кіровоградської і Черкаської областей з вогнепальним пораненням», — зазначив він.

З’ясувалося, що захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу автівки і застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини.

2017 року його вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї (носив пістолет «для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу»).

Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.