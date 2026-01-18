- Дата публікації
Поліція збільшує кількість патрулів на вулицях: яка причина
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці поліція працює у посиленому режимі.
Під час надзвичайної ситуації в енергетиці було збільшено кількість патрулів поліції, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час.
Про це передає пресслужба МВС.
Основні завдання додаткових патрулів поліцейських:
Підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням
Недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури
Оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії
Інформування громадян та надання необхідної допомоги
Водночас, правоохоронці просять громадян без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.
Суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.
«Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років», — нагадали в МВС.
Раніше повідомлялося, що у Києві дозволили рух таксі під час комендантської години.
Нагадаємо, що в Україні змінюють правила комендантської години. Відтепер можна вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, щоб дістатися «Пунктів незламності».