Поліція збільшує кількість патрулів на вулицях: яка причина

Поліція посилює присутність на вулицях / © Поліція Києва

Під час надзвичайної ситуації в енергетиці було збільшено кількість патрулів поліції, які нестимуть службу, у тому числі в нічний час.

Про це передає пресслужба МВС.

Основні завдання додаткових патрулів поліцейських:

Підтримання публічного порядку, запобігання крадіжкам та іншим правопорушенням

Недопущення загроз для людей і об’єктів критичної інфраструктури

Оповіщення про повітряну тривогу у разі, якщо стаціонарні системи не працюють через тривалу відсутність електроенергії

Інформування громадян та надання необхідної допомоги

Водночас, правоохоронці просять громадян без нагальної потреби не виходити з дому в нічний час та обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.

Суворо заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи ППО, об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, а також інших місць, важливих для забезпечення безпеки.

«Шпигунство, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, а також фото-/відеозйомка та несанкціоноване поширення інформації про переміщення військовослужбовців, озброєння і техніки можуть каратися позбавленням волі від 3 до 15 років», — нагадали в МВС.

© МВС

Раніше повідомлялося, що у Києві дозволили рух таксі під час комендантської години.

Нагадаємо, що в Україні змінюють правила комендантської години. Відтепер можна вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, щоб дістатися «Пунктів незламності».