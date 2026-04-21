Поліцію на фронт та новий закон про зброю: в МВС анонсували кардинальні зміни після теракту в Києві

Ігор Клименко / © Associated Press

Українська правоохоронна система готується до масштабної трансформації. Кожен поліцейський має отримати досвід роботи в умовах реальних бойових загроз. Крім того, відомство планує кардинально оновити підходи до озброєння цивільних та тактики вуличних патрулів.

Про це розповів Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

Міністр висловив переконання, що перебування в тилу не дає поліцейським повного розуміння ситуації в країні. Клименко запропонував запровадити обов’язкове відрядження для всього особового складу.

«Всіх поліцейських варто було б на місяць-два відправляти якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону», — наголосив Клименко.

На думку очільника МВС, такий досвід дозволить поліції бути більш мобільною та готовою до викликів, які принесла війна.

Легалізація зброї та обов’язкове навчання

Окрему увагу міністр приділив питанню цивільної зброї. Він підкреслив, що в Україні нарешті має з’явитися чітке законодавство, яке класифікує засоби самооборони та полювання.

«Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї: карабіни, мисливська — гладкоствольна, нарізна — все це потрібно класифікувати», — заявив міністр.

Проте Клименко зауважив, що право на володіння зброєю має надаватися лише після проходження жорсткого навчання. Це стосується як правил стрільби, так і норм безпечного поводження з небезпечними предметами.

Нові протоколи після трагедії

Поштовхом до перегляду внутрішніх інструкцій поліції стала кривава стрілянина в Голосіївському районі Києва 18 квітня, внаслідок якої загинули семеро людей. За вказівкою президента, відомство вже почало оновлювати програми підготовки.

Міністр пояснив, що сьогодні патрульний не може почуватися у безпеці навіть під час виклику на побутовий конфлікт.

«Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату», — зазначив Клименко.

Теракт в Києві — останні новини

Нагадаємо, 18 квітня стався теракт у Києві. Під час того, як стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати людей. Після цієї ситуації в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

На період перевірки та проведення службового розслідування цих співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов’язків. Згодом їм оголосили підозру через їхню втечу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про обставини дій патрульних під час стрілянини в Києві.

За його словами, спочатку правоохоронці отримали виклик про хуліганство, однак уже дорогою дізналися про стрілянину та поранених.

«Те, як вони повелися в цей момент — це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», — заявив міністр.

Водночас Клименко наголосив, що цей випадок не можна переносити на всю систему правоохоронних органів, хоча дії конкретних патрульних назвав проявом психологічної слабкості.

Через це 19 квітня начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав рапорт про відставку. Згодом Клименко повідомив, що Жуков стане радником очільника Національної поліції.