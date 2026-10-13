Поліції хочуть дозволити затримувати і везти чоловіків до ТЦК: законопроєкт вже у Раді

Затримання чоловіків і привезення до ТЦК

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У парламенті зареєстрували законопроєкт, який може дозволити Національній поліції України затримувати чоловіків та привозити їх до ТЦК. Можливо, таким способом у країні хочуть посилити мобілізацію. Ділимося усіма подробицями.

Про це стало відомо з реєстрації законопроєкту №16139 на порталі ВР.

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Поліції можуть дозволити затримувати й привозити чоловіків до ТЦК

У народних депутатів з’явилася законодавча ініціатива, яка стосується процесу адміністративного затримання військовозобов’язаних та їхнього подальшого привезення до територіальних центрів комплектування. Ініціатором документу став народний обранець Георгій Мазурашу від партії «Слуга народу».

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Відповідний проєкт закону про внесення змін до статті 24 Закону України «Про Національну поліцію» з метою приведення у відповідність до Конституції України норми щодо можливості адміністративного затримання і привезення громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подали на розгляд 12 жовтня 2026 року під реєстраційним номером 16139.

Законопроєкт уже зареєстрували та передали керівництву Верховної Ради на розгляд. Проте текст документа для українців наразі недоступний. У базі даних його класифікували за напрямом «Правова політика».

Парламентарі планують переглянути механізми адмінзатримання та транспортування військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

Поточний порядок дій правоохоронців залишається без жодних змін до ухвалення рішень Радою.

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Оскільки остаточна редакція документа наразі недоступна, прогнозувати практичні наслідки цих нововведень неможливо.

При цьому право здійснювати адмінзатримання сьогодні мають лише представники поліції у межах Кодексу про адміністративні правопорушення. Зараз привезенням громадян до ТЦК мають опікуватися лише співробітники поліції, тоді як у представників самих ТЦК та СП аналогічні повноваження відсутні.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні можуть посилити умови мобілізації та правила бронювання військовозобов’язаних. Згідно з документами, які отримав народний депутат Ярослав Железняк, уряд пропонує скоротити квоти для підприємств та істотно змінити систему ухвалення рішень.

Зокрема, для ОПК та енергетики квоту можуть знизити зі 100% до 85%, для комунальної сфери — з 75% до 60%, а працівників із відстрочкою за іншими підставами перестануть враховувати в загальну базу під час розрахунку 50% броні.

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Крім цього, планується створення Координаційного центру при Кабміні з представників СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або погоджувати підвищені ліміти.

Водночас проєкт не містить чітких строків, критеріїв і процедури оскарження рішень центру, як і роз’яснень щодо долі вже наданих бронювань. Публічних консультацій щодо цих змін проводити не планується, а міністерства й ОДА мають оновити власні критерії критичності до 20 жовтня.

Крім усього, варто пам’ятати, що наявність трьох і більше неповнолітніх дітей автоматично не гарантує чоловікові відстрочку від мобілізації. Згідно з чинним законодавством, вирішальним є саме факт утримання дітей, а не лише біологічне батьківство чи запис у свідоцтві про народження.

Ключовою підставою для відмови у відстрочці є наявність заборгованості зі сплати аліментів, якщо сукупний розмір боргу перевищує суму щомісячних платежів за три місяці. Для оформлення відстрочки потрібно надати свідоцтва про народження дітей, підтвердження перебування їх на утриманні та інформацію про відсутність боргів за аліментами. Подати документи можна через застосунок «Резерв+» або ЦНАП.

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