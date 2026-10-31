Політична криза у Польщі, нічні обстріли України: головні новини ночі 31 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 жовтня 2026 року:

Російський дрон влучив у приватний будинок у Харкові: виникла пожежа Читати далі –>

Навроцький терміново повернувся у Варшаву на тлі політичної кризи: що відбувається у Польщі Читати далі –>

«Росія вбиває людей, а нам радять бути ввічливими»: Сікорський різко відповів на пропозицію США Читати далі –>

«Patriot потрібні зараз, а не через роки»: Зеленський відреагував на дозвіл купити 500 ракет PAC-3 Читати далі –>