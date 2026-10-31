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Політична криза у Польщі, нічні обстріли України: головні новини ночі 31 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 жовтня 2026 року:
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