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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1339
Час на прочитання
1 хв

Політична криза у Польщі, нічні обстріли України: головні новини ночі 31 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Туск та Кароль Навроцький

Дональд Туск та Кароль Навроцький / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 31 жовтня 2026 року:

  • Російський дрон влучив у приватний будинок у Харкові: виникла пожежа Читати далі –>

  • Навроцький терміново повернувся у Варшаву на тлі політичної кризи: що відбувається у Польщі Читати далі –>

  • «Росія вбиває людей, а нам радять бути ввічливими»: Сікорський різко відповів на пропозицію США Читати далі –>

  • «Patriot потрібні зараз, а не через роки»: Зеленський відреагував на дозвіл купити 500 ракет PAC-3 Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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