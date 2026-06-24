Полюють на рахунки українців в банку: шахраї повернули популярну схему з "Дією"

Шахраї / © www.freepik.com/free-photo

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Українців закликають бути обережними, бо в соцмережах та месенджерах знову набирає обертів добре відома фішингова схема з «виплатами» у фейковій «Дії», аби вкрасти кошти з рахунків.

Про це повідомляє проєкт BRAMA.

Як діє схема

Шахраї масово поширюють повідомлення про нібито «одноразову допомогу для всіх громадян України» в розмірі від 800 до 20 000 грн. Вони оновлюють дати (наприклад, пишуть «офіційно з 23.06.2026») та маніпулюють реальними номерами законів (Закон № 1768-III, Постанова КМУ № 250). Це є фейк.

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Схема діє за таким принципом:

Ви бачите повідомлення про «швидку виплату» та переходите за посиланням. Посилання веде на підроблений сайт, який візуально копіює дизайн «Дії», «єДопомоги» або використовує логотип Mastercard і державні герби. На сайті вам пропонують обрати свій банк (Приват24, Ощадбанк, monobank тощо) для «швидкого зарахування» коштів. Щойно ви вводите свої дані, а потім підтверджуєте операцію кодом із SMS або в застосунку банку — шахраї перехоплюють доступ до рахунку і крадуть гроші.

Як розпізнати фейкову «Дію» і не потрапити у пастку шахраїв

Тож українців закликають уважно дивитися на адресу сайту і нагадують, що офіційний портал «Дії» — це diia.gov.ua. Шахраї створюють дуже схожі адреси (наприклад, …/diia.gov.uanews).

«Держава ніколи не просить дані для входу в банк! Для нарахування офіційних виплат достатньо лише номера IBAN або картки "єПідтримка". Жодна офіційна установа не проситиме ваші паролі, PIN-коди або CVV-код на звороті картки. Довіряйте лише офіційним джерелам!» — йдеться у повідомленні.

Як захистити себе від втрати коштів

Засновники проєкту застерігають — ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, де обіцяють легкі гроші. І в жодному разі не вводьте свої банківські дані на сторонніх сайтах.

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Раніше ми розповідали, що шахраї розсилають українцям «листи від суду».

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