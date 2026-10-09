Руслан Кравченко і Михайло Ткач / © ТСН

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У Відні 8 жовтня австрійські правоохоронці затримали керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які розшукували ексгенпрокурора Руслана Кравченка. Журналіста вже відпустили, але зв’язку з ним немає. Оператор дістав поранення. В МВС Австрії вже пояснили причину затримання співробітників УП.

Усе про затримання Ткача та Бондаренка у Відні читайте на ТСН.ua.

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Про затримання Ткача і Бондаренка у Відні повідомила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. За її словами, журналісти виконували редакційне завдання у Відні. Воно стосувалося пошуку Кравченка, який виїхав з України. Після затримання місцеперебування співробітників УП залишалося невідомим.

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Редакція вважає затримання Ткача і Бондаренка незаконним. У виданні вимагають від австрійської влади пояснити причини таких дій і негайно звільнити журналістів.

Розслідування Ткача щодо Кравченка — що відомо

Зауважимо, Ткач розслідує обставини перебування Кравченка в Австрії, куди той, за наведеними даними, виїхав у вересні 2026 року. Журналіст опублікував матеріал під назвою «WienПрокурор. „Українська правда“ знайшла Руслана Кравченка в Австрії». У ньому йшлося про можливі порушення законодавства з боку колишнього посадовця під час реєстрації місця проживання. За інформацією Ткача, у Відні Кравченко офіційно зареєструвався за адресою компанії, яка пропонує фіктивні послуги з «продажу прописки».

Нещодавно Ткач разом із командою «Української правди» вирушив до австрійської столиці, щоб встановити та зафіксувати фактичне місцеперебування ексгенпрокурора.

Зауважимо, 9 жовтня виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський заявив, що Офіс генпрокурора перевіряє обставини виїзду Кравченка за кордон. Службове розслідування має з’ясувати, чи було дотримано необхідних процедур під час організації відрядження колишнього посадовця. Ковальський зазначив, що не робитиме висновків до завершення перевірки.

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Деталі про затримання Ткача і Бондаренка

Ввечері 8 жовтня представники «Української правди» заявили, що втратили з Ткачем і Бондаренком зв’язок та не мають актуальної інформації про їхнє місцеперебування та стан. За даними редакції, Ткача доправили до місця тримання під вартою.

«Прямого зв’язку з Михайлом редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доправили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка», — повідомили в УП.

У редакції заявили, що поінформували про затримання журналістів посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. В УП закликали українських дипломатів посприяти встановленню місцеперебування Ткача та Бондаренка, забезпечити захист їхніх прав і домогтися звільнення журналістів.

Від австрійської влади вимагають надати пояснення щодо причин затримання, гарантувати правову та консульську допомогу, а також забезпечити можливість спілкуватися з редакцією та рідними.

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Мусаєва також закликала міжнародні журналістські й правозахисні організації підтримати затриманих і долучитися до захисту їхніх прав.

«Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані«, — заявила Мусаєва.

Вона наголосила, що редакція очікує від австрійської влади «невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав» журналістів.

Реакція МЗС України на затримання Ткача

Посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони з приводу затримання Ткача. Речник МЗС України Георгій Тихий 8 жовтня повідомляв, що дипломати запросили пояснення обставин інциденту.

«Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин цього затримання. Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина», — розповів Тихий.

Ткача відпустили після затримання

Вже 9 жовтня речник МЗС України у відповідь на запитання ТСН повідомив, що Ткача звільнили після затримання у Відні.

«Українські дипломати та консули посольства України в Австрії від учорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена», — сказав Тихий.

Українські дипломати продовжують з’ясовувати обставини затримання журналіста. Консули також перевіряють інформацію про те, чи Бондаренка також звільнили.

«Захист прав громадян України — це безумовний пріоритет. Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС», — наголосили у відомстві.

Зв’язку з Ткачем немає, Бондаренко поранений

Мусаєва підтвердила звільнення Ткача після затримання. За її інформацією, журналіста відпустили о 04:00 9 жовтня, однак засоби зв’язку розслідувача залишаються у правоохоронців, тому редакція поки не має можливості контактувати з ним безпосередньо.

Головна редакторка УП також розповіла, що Бондаренко дістав поранення під час затримання. Його допит поліція розпочала лише вночі.

Наразі редакція не володіє інформацією про процесуальний статус обох журналістів.

«Звинувачення, які висувалися нашим колегам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв’язку», — заявила Мусаєва.

Вона також зазначила, що Ткача раніше затримували під час виконання професійних завдань у різних країнах. Проте в попередніх випадках після з’ясування обставин журналіста відпускали протягом півтори-двох годин.

«Це перша ситуація, коли наших колег утримували понад 12 годин. Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого зв’язку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння», — наголосила головна редакторка УП.

Причини затримання Ткача та Бондаренка

За інформацією телеграм-каналу Bankova Mail, Кравченко подав документи для отримання політичного притулку в Австрії. Нині він нібито перебуває під державною охороною у приватному будинку в містечку Прессбаум неподалік Відня.

Як стверджує канал, саме ці обставини могли завадити журналісту провести розслідування. За його даними, Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) виявило Ткача ще до того, як він встиг дослідити місце перебування Кравченка.

Водночас видання wien.orf.at повідомило, що 9 жовтня міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив про затримання у Відні чотирьох громадян України за підозрою у шпигунстві. Двоє з них уже перебувають під вартою. Серед затриманих були українські журналіст та оператор.

За словами Карнера, оператора досі утримують під вартою, тоді як журналіста вже відпустили.

Коментуючи ситуацію із затриманням Ткача та Бондаренка, речниця прокуратури Відня Ніна Буссек повідомила, що під час інших розслідувань підозри виникли ще щодо двох осіб, однак їх не вдалося підтвердити.

«У межах інших розслідувань виникла підозра щодо ще двох осіб, але вона не підтвердилася», — сказала Буссек.

За її словами, одну з цих осіб уже звільнили, а допит іншої ще триває. Водночас, як зазначила речниця, наразі також немає ознак того, що підозра у вчиненні правопорушення підтвердиться. Інших коментарів щодо справи вона не надала.

Підозри у шпигунстві не підтвердилися

Як повідомляє видання Die Presse, раніше цього тижня в Австрії затримали двох чоловіків, яких називають причетними до української військової розвідки. Розслідування щодо них веде Дирекція державної безпеки та розвідки Австрії за підозрою у здійсненні таємної розвідувальної діяльності на шкоду країні.

Водночас підозри, які виникли щодо ще двох українців, затриманих у четвер, не підтвердилися. Як повідомила речниця прокуратури Відня Ніна Буссек, ішлося про журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. Ткача звільнили, а процедуру звільнення Бондаренка з-під варти розпочали того ж дня.

«Затримували як терористів»

Згодом Михайло Ткач розповів, що авто із журналістами затримували семеро озброєних людей у масках, які розбили вікна та направили зброю на українців.

Журналіст одразу підняв руку й англійською повідомив, що він представник медіа. Однак, за його словами, затримання відбувалося без пояснень і будь-якої попередньої комунікації.

«За моїми відчуттями, нас затримували як терористів, тобто з нами взагалі не розмовляли», — сказав Ткач.

Журналіст не бачив посвідчень і спочатку не помітив жодних ознак того, що це правоохоронці. Через це перші 30–40 хвилин він вважав, що їх із Бондаренком викрадають. Лише згодом, коли Ткача вивели з арки й він побачив поліцейські автомобілі, журналіст зрозумів, що його затримала поліція.

За словами Ткача, після затримання він більше не бачив Бондаренка. Водночас журналіст помітив, як уламки скла з розбитого вікна автомобіля полетіли оператору в обличчя.

Реакція «Репортерів без кордонів»

Обставини затримання та можливе травмування Бондаренка викликали занепокоєння міжнародної організації «Репортери без кордонів» (RSF). Там заявили, що дії австрійських правоохоронців порушують серйозні питання щодо захисту свободи преси та пропорційності застосованої сили.

«Затримання журналіста-розслідувача та травмування його оператора під час поліцейської операції — це серйозний інцидент, який вимагає повного та вичерпного розслідування», — заявив генеральний секретар RSF Мартін Вассермайр.

В організації також наголосили на особливій необхідності захищати журналістів, які розслідують можливі зловживання владою та корупцію.

До слова, 21 вересня в Офісі генпрокурора повідомили, що Кравченко не повернувся на роботу після закордонного відрядження, термін якого сплив 18 вересня. Там зазначали, що не володіють інформацією про те, чи повернувся він до України та де перебуває.

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