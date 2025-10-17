ТСН у соціальних мережах

Полювання на лимони в Monobank: соцмережі вибухнули мемами

У соцмережах — справжній лимонний ажіотаж. Користувачі з гумором відреагували на акцію Monobank, у межах якої клієнти шукають віртуальні лимони.

Розіграш monobank підірвав Мережу

У соцмережах розгорнулася справжня «лимонна лихоманка». Українські масово діляться жартами після запуску розіграшу в Monobank до 10-мільйонного клієнта. Користувачам пропонують збирати лимони у застосунку та отримати можливість виграти подарунки — ця місія миттєво стала вірусною.

У Threads і X (Twitter) з’явилися сотні постів про те, як люди годинами «полюють» на фрукти в інтерфейсі банку. ТСН.ua зібрав найкумедніші меми.

Користувачі жартують, що тепер мають «досвід тестування мобільних застосунків», а пісня «Якщо не можеш спати — треба їх порахувати» отримала «новий сенс».

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Окремі пости перетворилися на справжні описи життя «мисливців за лимонами»:

«Поки шукав ті лимони в Monobank: відкрив нову карту, заблокував стару (бо „щось підозріло блимає“), розблокував назад, оплатив комуналку, податки, каву й, здається, ще підписку коту. Поміняв долар, поставив 2FA, перечитав умови банку тепер майже банкір», — жартують у мережі.

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Співзасновник банку Олег Гороховський також не втримався від гумору — він опублікував мем із підписом «АСТАНАВІТЕСЬ!!!».

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Флешмоб підхопили й офіційні сторінки. МВС України написало: «Поки вчора всі збирали одні лимони, наші захисники збирали свої — лимони… ліквідованих окупантів, а точніше — 1 128 030». А Гідрометцентр України оголосив про «лимонний циклон над територією країни».

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Користувачка X підсумувала — «дай людині лимонад, і вона буде сита один день. дай людині лимони в додатку монобанку, і вона покладе банківську систему України».

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Одні з найсмішніших жартів про лимонне «полювання» — у добірці нижче.

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Мем про пошук лимонів в Monobank / © соцмережі

Нагадаємо, в mono набралося 10 мільйонів клієнтів. З цієї нагоди банк запустив масштабний розіграш: потрібно збирати лимони у застосунку, за які можна виграти BMW, мільйон гривень, iPhone або поїздку до Діснейленду.

