“Полювання” на небіжчиків: як війна годує похоронну “мафію” в Україні

Сектор ритуальних послуг залишається одним із найкорумпованіших в Україні

Похоронний сектор в Україні, що мав проблеми з корупцією ще до повномасштабного вторгнення, значно прискорив ці негативні процеси за останні три роки. Французьке видання Le Monde провело розслідування, в якому виявило, що похоронні компанії використовують безпрецедентно агресивні методи, щоб першими дістатися до родин загиблих, створюючи «мафію», яка процвітає на тлі трагедії війни.

«Полюють на тіла» та платять за інформацію

Співробітник великої української похоронної компанії «Анубіс», який працює в Одесі і погодився на інтерв’ю на умовах анонімності, відверто описав свою роботу.

«Ми полюємо на тіла. Це як тварини в джунглях. Лев отримає найкращу частину, гієнам доведеться задовольнитися рештою», — зазначив чоловік, якого видання називає вигаданим ім’ям Іван.

Він розповів, що приїжджає на місця влучання ракет чи дронів, щоб одразу запропонувати послуги сім’ям загиблих.

Для того, щоб прибути на місце трагедії першими, похоронні компанії мають неформальні домовленості з поліцією, лікарнями та моргами. За словами Івана, їм повідомляють про смерть у пріоритетному порядку в обмін на «фінансову винагороду».

«Це не корупція, це називається купівлею інформації. Це хаотичний ринок, де кожен хапає, що може. Якщо я не схвалюю ці методи, моя тарілка буде порожньою», — заявив Іван.

Працівник «Анубіса» стверджує, що щомісячний дохід у цьому секторі коливається в межах 1000–1500 доларів США. Сам Іван влітку 2024 року, на тлі зростання смертності через аномальну спеку та блекаути внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі, заробив близько 3000 тисяч доларів.

Зловживання на цивільних та військових

Війна значно збільшила вартість похоронних послуг. До лютого 2022 року, за офіційними даними, поховання коштувало в середньому $200. Сьогодні в «Анубісі» послуги можуть обійтися від $500 до $1000, а ціна за елітну труну може сягати навіть $10 000.

Інформатори похоронних агенцій отримують гроші залежно від своєї посади. Працівник швидкої допомоги в Одесі розповів, що кожна передана інформація про смерть приносить йому від $70 до $120.

Особливо вразливими до зловживань є родини померлих цивільних. Проте корупційні схеми були зафіксовані і під час поховань військових, хоча вони більш регламентовані. Вартість поховання солдатів покривається муніципальною владою і становить близько 15 000 гривень. За ці кошти родина загиблого отримує труну, хрест і транспорт. Ті, хто бажає додаткових послуг, доплачують з власної кишені.

Як стверджує антикорупційний активіст Михайло Серебряков, компанії при цьому «накручують» ціни, оцінюючи зовнішній вигляд родичів.

«Чим заможнішими вони виглядають, тим вища ціна», — пояснює Серебряков.

Крім того, родини померлих стикаються зі зловживаннями в моргах. Наприклад, патологоанатоми іноді проводять невиправдані розтини, щоб змусити платити за нав’язану «послугу».

Олександр Скорик, заступник директора державного підприємства «Спецкомбінат» та ветеран бригади «Азов», вважає, що ключовим фактором, чому цей «чорний ринок» процвітає, є біль і травма суспільства.

«Сьогодні все, що пов’язано зі смертю, занадто болісно. Травмовані люди вважають за краще уникати цієї теми, а ті, кого ошукали, соромляться про це говорити. Війна — ідеальний час для процвітання цієї похоронної мафії», — зазначив він.

