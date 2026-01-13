ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
178
Полювання на російські носії “Калібрів”: Плетенчук пояснив, чи можна їх знищити

Знищити російський корабель чи субмарину безпосередньо перед запуском ракет «Калібр» — завдання із зірочкою навіть для досвідчених військових.

Ірина Ігнатова
Дмитро Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

У Військово-морських силах України пояснили, чому превентивні удари по російських ракетоносіях безпосередньо перед атакою є технічно складними. Головна проблема — скритність ворожого флоту, особливо підводного.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Чому важко вдарити перед пуском

За словами Плетенчука, часовий проміжок, коли корабель готується до удару і стає вразливим, вимірюється лише кількома годинами.

Основна складність полягає в тому, що Росія дедалі частіше використовує для терору саме підводні човни:

  • вони мають високий рівень скритності;

  • визначити точний район пуску ракет з-під води вкрай важко;

  • для полювання на них потрібна постійна присутність авіації в районі ймовірного запуску, що в умовах активних бойових дій не завжди можливо.

Коли можна «впіймати» ракетоносії

Втім, безкарними окупанти не залишаються. Речник наголосив: будь-який корабель чи субмарина рано чи пізно змушені повертатися на базу для поповнення запасів.

Саме такий момент використали Сили оборони у грудні 2025 року, коли в порту Новоросійська було уражено російський підводний човен-ракетоносій.

«Навіть у складних системах противника існують вразливі місця, якими Сили оборони України користуються у слушний момент», — підкреслив військовий.

Ситуація в морі зараз

Станом на 13 січня активності російського флоту не зафіксовано — виходів бойових кораблів немає. Однак ворог продовжує використовувати авіацію та запускати балістику з території тимчасово окупованого Криму.

Також Плетенчук прокоментував стан захисних споруд біля Кримського мосту: зимові шторми продовжують їх руйнувати.

«Колись ми акваторію від всього цього бруду обов’язково очистимо», — пообіцяв речник.

Нагадаємо, у ніч проти 13 січня Росія здійснила нову атаку по Україні. Знову основною цілю російського удару стала енергетика. Багато руйнувань зафіксовано і серед житлової та цивільної інфраструктури.

