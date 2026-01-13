- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 2 хв
Полювання на російські носії “Калібрів”: Плетенчук пояснив, чи можна їх знищити
Знищити російський корабель чи субмарину безпосередньо перед запуском ракет «Калібр» — завдання із зірочкою навіть для досвідчених військових.
У Військово-морських силах України пояснили, чому превентивні удари по російських ракетоносіях безпосередньо перед атакою є технічно складними. Головна проблема — скритність ворожого флоту, особливо підводного.
Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Чому важко вдарити перед пуском
За словами Плетенчука, часовий проміжок, коли корабель готується до удару і стає вразливим, вимірюється лише кількома годинами.
Основна складність полягає в тому, що Росія дедалі частіше використовує для терору саме підводні човни:
вони мають високий рівень скритності;
визначити точний район пуску ракет з-під води вкрай важко;
для полювання на них потрібна постійна присутність авіації в районі ймовірного запуску, що в умовах активних бойових дій не завжди можливо.
Коли можна «впіймати» ракетоносії
Втім, безкарними окупанти не залишаються. Речник наголосив: будь-який корабель чи субмарина рано чи пізно змушені повертатися на базу для поповнення запасів.
Саме такий момент використали Сили оборони у грудні 2025 року, коли в порту Новоросійська було уражено російський підводний човен-ракетоносій.
«Навіть у складних системах противника існують вразливі місця, якими Сили оборони України користуються у слушний момент», — підкреслив військовий.
Ситуація в морі зараз
Станом на 13 січня активності російського флоту не зафіксовано — виходів бойових кораблів немає. Однак ворог продовжує використовувати авіацію та запускати балістику з території тимчасово окупованого Криму.
Також Плетенчук прокоментував стан захисних споруд біля Кримського мосту: зимові шторми продовжують їх руйнувати.
«Колись ми акваторію від всього цього бруду обов’язково очистимо», — пообіцяв речник.
Нагадаємо, у ніч проти 13 січня Росія здійснила нову атаку по Україні. Знову основною цілю російського удару стала енергетика. Багато руйнувань зафіксовано і серед житлової та цивільної інфраструктури.