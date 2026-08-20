Полювання на "шумахерів": Рада готує нову систему покарань за перевищення швидкості

Патрульний поліцейський з приладом вимірювання швидкості авто / © УНІАН

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Верховна Рада готує до розгляду новий законопроєкт, який посилить відповідальність за перевищення швидкості на дорогах. Рівень покарання залежатиме від того, на скільки саме водій порушив ліміт. Поліція також пропонує запровадити систему штрафних балів для злісних порушників.

Про це заявив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, пише «Судово-юридична газета».

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Законопроєкт №15348, який планують винести на розгляд Верховної Ради у першому читанні, передбачає посилення відповідальності для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

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Як розповів Білошицький, документ пропонує запровадити диференційований підхід до покарання за перевищення швидкості. Санкція залежатиме від того, на скільки кілометрів на годину водій перевищив встановлене обмеження.

Зокрема, передбачені різні рівні відповідальності за перевищення швидкості на 20, 40, 60 та 80 км/год.

«Це зводиться, так би мовити, до першого кроку до притягнення до більш суворої відповідальності систематичних правопорушників», — пояснив очільник патрульної поліції.

У поліції окремо наголошують на проблемі водіїв, які регулярно нехтують правилами дорожнього руху. За словами Білошицького, під час розслідування ДТП правоохоронці часто встановлюють, що винуватці аварій уже неодноразово порушували ПДР — іноді йдеться про десятки попередніх порушень.

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У таких ситуаціях, вважають правоохоронці, покарання має бути суворішим. Серед можливих механізмів називають систему штрафних балів, яка діє в низці інших країн. Якщо водій накопичує визначену кількість балів, до нього можуть застосовувати жорсткіші санкції.

Крім того, розглядається можливість тимчасового зупинення права керування транспортом або повного позбавлення такого права.

Нагадаємо, після резонансної ДТП у Києві президент України Володимир Зеленський оголосив про засідання РНБО для посилення відповідальності водіїв за систематичні порушення ПДР. Глава держави акцентував, що потрібні не косметичні зміни, а дієві кроки для захисту людей, тому секретар РНБО має залучити до підготовки нових правил парламентарів, громадськість та держінституції.

Зауважимо, йдеться про ДТП 17 серпня у центрі столиці: BMW проігнорував дорожні знаки та вилетів на літній майданчик кафе після зіткнення з іншим авто. За даними ЗМІ, за кермом перебував Кирило Островський — фігурант смертельної ДТП 2018 року, серед учасників аварії також був директор департаменту УАФ Богдан Городнюк.

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