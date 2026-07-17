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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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173
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Полювання на цивільних: РФ вдарила дроном по автобусу в одній з областей

Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільний автобус у Марганці на Дніпропетровщині.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Марганці російський FPV-дрон атакував автобус

У Марганці російський FPV-дрон атакував автобус

У Марганці Дніпропетровської області російський FPV-дрон атакував автобус. Одна людина загинула, восьмеро дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Надвечір росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому», — повідомив він.

За даними ОВА, 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали дві жінки та шестеро чоловіків. Всіх їх госпіталізовано.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують нещадно закидати Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок цинічного удару по приватному сектору загинула ціла родина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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