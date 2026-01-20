Полювання на "ватажка": чому збивати "Шахеди" стає дедалі важче

Експерт пояснив нову тактику роботи російських БпЛА / © ТСН

Російські «Шахеди» з кожним разом стає все важче перехоплювати і збивати. Це пов’язано з постійним удосконаленням «мопедів» росіянами.

Про це заявив авіаексперт Анатолій Храпчинський, передає «Київ 24».

За його словами, нинішня тактика ППО більше не дозволяє повністю нейтралізувати «Шахеди» через ускладнення ворожих систем зв’язку.

«Стара система протиповітряної оборони, де виявити і перехопити, — це вже неефективно. Треба виявити, зрозуміти і після цього вже працювати і безпосередньо перехоплювати», — каже експерт.

За його даними, нові «шахеди» мають зв’язок між собою. Тому потрібно спочатку виявити основний «шахед», який є ретранслятором, а потім вже казати про перехоплення інших «шахедів».

«Потім — розстановка пріоритетів: що краще знищити просто „шахед“, який залітає на територію України, або шахед, який супроводжує і, умовно, контролює ці „шахеди“, ведучий „шахед“, які групу ведуть? „Шахеди“, які використовують ПЗРК або інші засоби ураження повітряних сил. Тому тут треба казати про розумну систему протиповітряної оборони зі штучним інтелектом, яка в принципі може з’явитися за рахунок от таких людей ініціативних, не з військової кар’єри, а з, умовно, цивільного сектору», — сказав Храпчинський, коментуючи призначення заступником командувача Повітряних сил Павла Єлізарова.

Нагадаємо, що президент Зеленський незадоволений ефективністю збиття «Шахедів» і погрожує «висновками».