Полювання в Україні пропонують повністю заборонити: що відомо

Мисливець / © УНІАН

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Українські митці, військові, письменники та зоозахисники просять владу повністю заборонити полювання в країні. Зараз, під час воєнного стану, полювати офіційно не можна. Проте тварин усе одно відстрілюють — під приводом «регулювання їхньої чисельності». Водночас держава взагалі не рахує диких тварин, тому оцінити реальний стан популяцій неможливо. Активісти вимагають запровадити повну заборону, щоб закрити будь-які лазівки для легального відстрілу.

Про це повідомили у UAnimals.

Що пропонують зоозахисники?

Повідомляється, що під час війни тварини масово гинуть від вибухів, пожеж, мінування і руйнування екосистем. Більше того, реальний масштаб втрат неможливо підрахувати через окупацію та бойові дії. Попри це держава використовує ті самі підходи, що й до повномасштабної війни, та продовжує погоджувати відстріли тварин.

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В UAnimals вважають, що потрібно інвестувати в сучасні гуманні рішення: пероральну вакцинацію, моніторинг популяцій, системи раннього виявлення, сучасні засоби відлякування, створення місць підгодівлі, огорожі та інші практики. Крім того, автори ініціативи закликають залучити до розробки державної політики управління дикою природою екологів, науковців, природоохоронні та зоозахисні організації.

Відповідне звернення вже спрямували до Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України і Держлісагентства.

Хто долучився до ініціативи?

До звернення з заборони полювання долучилися акторки театру і кіно Ольга Сумська, Ірма Вітовська-Ванца, Анна Кошмал, співачка Jerry Heil, культурна діячка та фронтвумен гурту ONUKA Наталія Жижченко, реперка alyona alyona, степдап-комік, волонтер і режисер Василь Байдак, військовослужбовець та громадський діяч Масі Найєм, журналіст та телеведучий Олексій Суханов, письменник Максим Кідрук, перекладачка та громадська діячка Тетяна Кідрук, письменниця і співачка Ірена Карпа.

«Ми щодня бачимо, як українці ризикують власним життям, щоб врятувати собак, котів, коней, корів, птахів, диких тварин. Військові на позиціях вигодовують і рятують їх, волонтери долають сотні кілометрів, щоб дати тваринам шанс на життя. І на цьому тлі полювання виглядає для мене абсолютно дикунською практикою. Я хочу жити в країні, де цінують життя, а гуманність є нормою», — зазначила українська акторка та телеведуча, Заслужена артистка України Ольга Сумська.

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Автори звернення наголошують: повномасштабна війна вже завдала величезної шкоди природі, а реальний стан популяцій диких тварин сьогодні навіть неможливо оцінити через бойові дії та окупацію територій.

Через обстріли та мінування страждають екосистеми, відбуваються масштабні пожежі, зникають рідкісні види тварин і рослин. Від початку повномасштабного вторгнення збитки довкіллю від російської війни становлять 6 трильйонів гривень, відомо про 10 885 випадків шкоди природі. Тому замість вбивства тварин та інвестицій у розвиток мисливства держава має обрати шлях збереження та відновлення довкілля.

Більше того, полювання як метод боротьби зі сказом та регулювання чисельності, не є єдиним. Для розв’язання цих питань є більш гуманні альтернативи.

«Під час полювання гинуть як дикі тварини, так коти й собаки. Наприклад, лише в Тернопільській області за два місяці 2025 року під час відстрілів вбили 259 собак, 4 вовків, 207 лисиць і 24 коти. Це немислимо у країні, яка багато років бореться за гуманне ставлення до тварин, відповідальність і повагу до життя. Ми щодня бачимо приклади надлюдських зусиль з порятунку тварин. Водночас полювання — це вбивство тварин. На практиці воно давно перестало бути способом регулювати чисельність тварин і для багатьох залишається розвагою та дозвіллям», — додала керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

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Підписанти також звертають увагу на те, що звуки пострілів залишаються тригером для багатьох військових, ветеранів і цивільних, які пережили обстріли. Водночас полювання напряму загрожує життю людей. У 2024 році на Тернопільщині мисливці застрелили людину, прийнявши за кабана. А у січні 2025 року на околицях Тернополя місцеві бігуни дивом не стали здобиччю мисливців у густому тумані.

Нагадаємо, раніше зоозахисники звинуватили працівників одеського ТЦК у жорстокому поводженні з твариною. Пес, якого забрали від військовозобов’язаного, згодом був знайдений з важкими травмами.

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