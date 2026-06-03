Полював на координати ЗСУ для ворога: 17-річного хлопця підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Зрадник

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На Харківщині правоохоронці затримали ймовірного зрадника України. Попередньо, 17-річного юнака підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та збиранні інформації про українських військових.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про зрадника

За даними слідства, він підтримував зв’язок із представником РФ через Telegram і передавав йому відомості про розташування підрозділів Сил оборони, маршрути пересування військових та місця розміщення техніки.

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У квітні-травні 2026 року підозрюваний, як стверджують слідчі, фотографував і знімав на відео адміністративну будівлю одного з відділів поліції, навчальні заклади та інші об’єкти. Російська сторона припускала, що там могли перебувати українські військовослужбовці.

«Також молодик отримував нові так звані "цілі" для подальшої розвідки та передавання необхідної інформації ворогу», — зазначається у відомстві.

Наразі йому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Раніше у Дніпрі викрили колишнього військового, якого підозрюють у передаванні ворогу даних про українську авіацію та допомозі в підготовці ударів по місту. За даними СБУ, він коригував ракетно-дронову атаку РФ у ніч проти 2 червня, збираючи інформацію про роботу української авіації та ППО. Водночас у справі виникла плутанина: якщо СБУ пов'язує підозрюваного з червневою атакою, то прокуратура повідомила, що чоловіка затримали ще 16 квітня і відтоді він перебуває під вартою. Обидва відомства, судячи з оприлюднених матеріалів, говорять про одну й ту саму особу. Під час обшуку у фігуранта вилучили російський паспорт і телефон із доказами контактів із представниками РФ. Йому інкримінують державну зраду, а санкція статті передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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