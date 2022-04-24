Поливаний понеділок 2022: дата, традиції і звичаї українського народу

Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Поливаний понеділок 2022 року та які традиції українського народу існують в цей день.

Другий день великодніх свят також називають "Поливаним понеділком" або "Обливаним понеділком". Таку назву він отримав через стародавній звичай, за яким хлопці обливали дівчат водою в понеділок після Великодня.

Коли Поливаний понеділок 2022 року

Це народне свято завжди припадає на перший день після Великодня. 2022 року світле Христове Воскресіння християни східного обряду святкують 24 квітня, а отже Поливаний понеділок буде 25 квітня.

Історія цього дня

Листівка, на якій зображений Поливаний понеділок / commons.wikimedia.org

Наші предки наділяли воду цілющими властивостями. У слов'ян навіть існувало твердження, що людина "очищається" зовнішньо та внутрішньо, проходячи обряд поливання водою. За часів Київської Русі Поливаний понеділок було прийнято святкувати три дні, які носили назву "Волочильники". За цей період намагалися облити якомога більше людей. З часом язичницькі традиції тісно сплелися з християнською вірою. Однак символізм цього дня залишився незмінним - радість від приходу весни, очищення тіла та душі, пробудження природи.

А ось так святкують Поливаний понеділок у сучасному Львові:

Поливаний понеділок: традиції та звичаї

В давнину парубки ще вдосвіта починали ходити по хатах, де жити молоді дівчата на виданні, з відрами води. Хлопці обливали молодиць, а натомість отримували писанки на знак вдячності. Існувало повір'я, що "облита" водою в Поливаний понеділок дівчина швидше вийде заміж.

На Гуцульщині був широко розповсюджений інший звичай, який більше схожий на залицяння. Дівчина повинна була встигнути подарувати хлопцеві писанку до того, як він її обіллє водою. Також писанки ховали за пазухи, а хлопці повинні були будь-що дістати їх. Після "боротьби" хлопець отримував писанку, вів дівчину до водойми та обливав водою.

Поливаний понеділок в різних регіонах України святкували по-різному / pixabay.com

Вважалося справжньою ганьбою для дівчини повертатися додому в Поливаний понеділок сухою. А тому дівчата навіть просили хлопців їх обливати. В деяких регіонах України такий жест від парубка означав, що дівчина йому небайдужа та він має до неї серйозні наміри. Якщо почуття взаємні, то хлопець отримував вишиту хустку чи писанку. Також на великодніх святкуваннях потрібно було танцювати тільки разом.

На Закарпатті існувала інша традиція - тут дівчат штовхали в річку, а тому в Поливаний понеділок вони навіть не підходили до води. Проте хлопці могли запросто схопити дівчину, затести її до будь-якого потічка та облити водою. Також існував цікавий звичай, коли до хати, де жила дівчина на виданні, приходили хлопці і тричі промовляли: "Прийшли мити". Дівчина виходила, їй поливали воду на руки. Вона нею вмивалася, а потім дарувала кожному парубку писанку.

Поливаний понеділок по-різному святкують у різних містах та селах, хоча стародавні традиції збереглися нині лише в областях на заході країни. Найбільше полюбляє цей день молодь.