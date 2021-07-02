Поліз першим і отримав "на горіхи": у Одесі водійка тролейбуса надавала копняків пасажирові (відео)

Пасажир першим простягнув до жінки руки, зрештою отримав у відповідь.
У Одесі у міському тролейбусі стався конфлікт між пасажиром та водійкою. Жінка змогла постояти за себе - облаяла чоловіка і кілька разів хвицонула його ногами.
Про інцидент у громадському транспорті повідомляють у телеграм-каналі "Новини Одеса".
Конфлікт стався учора, 1 липня, у тролейбусі №2. Один із пасажирів обурився, що водійка почала рух тролейбуса, не дочекавшись пасажира, який біг.
"Чоловік вирішив допомогти жінці, яка запізнилася, та розпочав скандал. У підсумку почав нападати на водія, за що й отримав між ноги двічі", – йдеться у підписі до відео.
На відео видно, як у розпал конфлікту чоловік зайшов до кабіни водія і "простягнув" руки до кермувальниці. Жінка виявилася не з боязких. Спершу, вона вклала своє невдоволення діями пасажира у триповерхову нецензурну конструкцію і обклала нею чоловіка, а на додачу надавала йому копняків у інтимну зону.
Пасажири тролейбусу вступилися за водійку і розкритикували дії пасажира.
Нагадаємо, що Луцьку водійка тролейбуса на кінцевій зупинці висадила пасажирів і, невдало розвернувшись, розтрощила дві приватні огорожі біля будинків. На побитому тролейбусі вона поїхала з місця ДТП у депо.