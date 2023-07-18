Полізли в Африку: нардеп розповів про нові "схеми" грального бізнесу та боротьбу з ними

Так, деякі підсанкційні оператори почали використовувати африканський еквайринг на своїх нелегальних казино.

Про це у своєму телеграмі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Він розповів, що відбувається усе так: людина поповнює на сайтах рахунок казино, а гроші списуються як оплата бізнес-школи у Кенії.

"Не жартую, у мене саме така штука вилізла під час контрольної закупівлі. Мій Райф (банк – ред.) вже не пропускає таке, а ось інші банки транзакцію проводять. Так само і в Нігерію. Термінали змінюють дуже часто. Частіше ніж раз на день", – пояснив Железняк.

Як боротися зі схемою

За словами нардепа, це добре, що "схемознатокам" вже треба лізти в Африку, а не міскодити, як було пів року тому. Але і це треба закривати.

"Ми такі випадки передаємо регуляторам та міжнародним платіжним системам. Але африканські банківські регулятори…ну не найбільші реформатори у світі", – говорить Ярослав Железняк.

Сьогодні, 18 липня, була проведена нарада з НБУ, на якому обговорили більш ефективний підхід. Відтак цю "дірку" для нелегального бізнесу теж невдовзі закриють.

"Потім будемо чекати, коли почнуть еквайринг під виглядом пінгвінів у Антарктиді ховати", – жартує народний депутат.

Железняк наголосив, що вчергове пересвідчився: найважливіше для розвитку країни – це будувати інституції. Тут вони й демонструють якісну роботу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти представників букмекерського та лотерейного бізнесу. Під них потрапило 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

За словами лідера, через схеми з гральним бізнесом ці люди працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації.

"Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди й всіма цивілізованими засобами", – наголосив Зеленський.

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