Полк "Азов" в Маріуполі знищив техніку окупантів

Бійці "Азову" ліквідували 3 танки і 2 БМП російських окупантів.

Оборонці Маріуполя, перебуваючи в оточенні ворога, продовжують "кошмарити" російських окупантів. Цього разу вони лідквідували кілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Азову".

"Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив:

3 танки, 2 БМП та БТР окупантів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Путін назвав недоцільним штурм промзони "Азовсталь" у Маріуполі, наказав скасувати його. Він також стверджує, що всім, хто здався в полон у цьому місті, гарантоване життя.

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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