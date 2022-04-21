Полк "Азов" в Маріуполі знищив техніку окупантів

Бійці "Азову" ліквідували 3 танки і 2 БМП російських окупантів.
Оборонці Маріуполя, перебуваючи в оточенні ворога, продовжують "кошмарити" російських окупантів. Цього разу вони лідквідували кілька одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Азову".
"Не зважаючи на надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив:
3 танки, 2 БМП та БТР окупантів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Путін назвав недоцільним штурм промзони "Азовсталь" у Маріуполі, наказав скасувати його. Він також стверджує, що всім, хто здався в полон у цьому місті, гарантоване життя.
Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.
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