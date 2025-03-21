Полковник медслужби допоміг дружині отримати майже мільйон "бойових" виплат: тепер його очікує суд

Водночас жінка не була військовослужбовицею і весь час залишалася вдома з дитиною.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо полковника медичної служби та військовослужбовця, які оформили дружину полковника медичною сестрою та незаконно виплатили їй майже мільйон гривень "бойових".

Обвинувальний акт спрямовано до суду, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що полковник медслужби одного з підрозділів ЗСУ домовився з командиром медичної роти про працевлаштування своєї дружини. Водночас жінка не була військовослужбовицею і весь час залишалася вдома з дитиною.

Полковник особисто контролював процес оформлення дружини та нарахування виплат. Необхідні документи вона надсилала через месенджер, навіть не приїжджаючи для особистого підпису. Від липня 2023 року вона формально обіймала посаду медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування.

Насправді жінка жодного разу не з’явилася у військовій частині, але за фіктивними документами щомісяця отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. За вісім місяців вона незаконно отримала майже 1 млн грн.

Полковник, його дружина та командир медичної роти обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, командир медичної роти обвинувачується у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуку у помешканні полковника медслужби правоохоронці виявили автомат та майже 500 набоїв. З’ясувалося, що зброя належала загиблому військовослужбовцю і значилася як втрачена в бою.

За цим фактом полковника також обвинувачують у викраденні зброї військовослужбовцем в умовах воєнного стану та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, на Київщині командир військової частини незаконно оформив мільйонні бойові виплати.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛИ В АРМІЇ! Хто платив "бойові" власним дружинам, хто будував хороми і брав побори з бійців?!

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