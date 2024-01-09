Полковник у відставці з Житомира шпигував для розвідки "Вагнера": він ледь не втік з України (фото)

Зловмисника викрили на шпигунській діяльності, але відпустили під заставу. Чоловік сплатив гроші і намагався втекти за кордон.

У Житомирі до 15 років позбавлення волі засуджено полковника у відставці, який працював на розвідку ПВК "Вагнер".

Про це передають Офіс генпрокурора і СБУ.

Російським агентом виявився ексзаступник начальника штабу однієї з танкових армій колишнього СРСР, який на початку 1990-х пішов у відставку. Відставник був завербований Росією у вересні 2022 року.

Від вересня 2022 року до лютого 2023 року активно співпрацював з розвідкою "Вагнера". Шпигувати чоловікові допомагав військовий досвід. Серед основних його завдань в армії СРСР була організація воєнної розвідки. Така посада давала зловмиснкові можливість сформувати широкі особисті зв’язки серед військових.

Завербували полковника у відставці дистанційно, через заборонену соцмережу "Вконтакте", де чоловік поширював прокремлівські дописи і коментарі.

Після інструктажу російський агент отримав псевдонім "Снаров" і приступив до виконання завдань.

У зоні його особливої уваги були навчальні центри та полігони ЗСУ, а також об’єкти СБУ. Засуджений вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність маршрути пересування військової техніки. Відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств.

Отримані розвіддані наносив на детальну карту, фотографував та надсилав ворожій розвідці.

Крім того зловмисник намагався зібрати максимум персональних даних військовослужбовців, правоохоронців та представників органів місцевого самоврядування.

Ця інформація потрібна була ворогові, щоб відібрати потенційних кандидатів для вербування та розширення власної агентурної мережі.

Спочатку зловмисника відпустили під заставу

Шпигуна затримали у березні 2023 року. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у понад 200 тис. грн. Кошти було внесено.

Фігурант під час обшуків

Одразу після цього зловмисник намагався втекти до Білорусі і був затриманий співробітниками СБУ у 300-х метрах від кордону.

Під час обшуку у нього вилучено велику суму готівки та записник із розвідувальною інформацією про підрозділи українських військ.

Суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.