Полковника СБУ знайшли застреленим у своєму кабінеті – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, співробітник СБУ вчинив самогубство. У спецслужбі офіційно поки не коментували інцидент.

У Києві полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на коментар від пресслужби СБУ.

"Обставини смерті співробітника СБУ встановлюють у межах кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", – йдеться в повідомленні пресслужби.

За інформацією джерел видання в правоохоронних органах, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.

За даними видання "Телеграф", загиблий – полковник Служби безпеки України Дмитро Бакаєв, який працював заступником начальника управління спецзв’язку. У виданні стверджують, що трагічний інцидент трапився ще 25 серпня.

"Поряд із тілом було знайдено передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ Василю Малюку. У ній Бакаєв пояснює своє рішення тиском з боку керівництва. Воно, зокрема, нібито проявлялося у вигляді нестатутних взаємовідносин", – пишуть у виданні.

СБУ офіційно поки не повідляло про загибель свого працівника.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі 21-річний поліцейський у відділку вистрелив у себе.

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