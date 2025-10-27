Полковник Манько опублікував фото з секретними військовими мапами: новий скандал

Валентин Манько / © Новинарня

Реклама

Полковник Валентин Манько, що може стати командувачем новостворених Штурмових військ, знову втрапив у скандал — цього разу його звинуватили у розміщенні в соцмережах фотографій засекречених карт.

В усіх деталях скандалу розбирався ТСН.ua.

Що на картах

Волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що Манько оприлюднив у TikTok знімки з мапами, що мають гриф «Таємно». За його словами, поширення таких матеріалів може допомогти ворогові.

Реклама

Невідомо, коли саме полковник зробив ці знімки, але «Громадське» зауважує, що одному з них щонайменше рік.

Крім того, у коментарях Манько виклав ще більш детальну карту, якщо «комусь кортить роздивитися ближче».

Реакція Мережі на скандальні фото

Також Стерненко зібрав реакцію інших мілітарі-блогерів на таку «витівку» Манька.

Тим часом нардепка Мар’яна Безугла поскаржилася, що зазнавала «цькувань» через те, що нібито «навела ракету на Дніпро», хоча тоді ніяких секретних документів вона не публікувала.

Реклама

Покарання не буде?

Український військовий блогер Богдан Мирошников зауважив, що досі немає реакції вищого військового командування на таку витівку Манька.

Він натякнув, що через ці скандали має понести відповідальність той, чиєю креатурою є Манько — тобто головком Сирський.

Карта Манька відрізняється від мап DeepState: необізнаність чи реальне викривлення інформації

У DeepState зауважили, що інформація на одній з мап полковника сильно відрізняється від тієї, яка відображена на їхніх власних картах.

«Це може бути як свідоме викривлення реальної обстановки перед Головнокомандувачем, так і реальні позиції Сил Оборони, які часто виставляють для паперового утримання села. В більшості наказ на відхід з таких позицій не дають, або дають коли вже запізно», — йдеться в повідомленні.

Реклама

OSINT-група «КіберБорошно» звернула увагу на невідповідність між зображеною на фото оперативною обстановкою та даними інтерактивної карти DeepState — у районі Вербового–Березового на Дніпропетровщині різниця сягала близько 9 км.

Карта Манька

Карта DeepState

Командир 108 окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов також прокоментував цю різницю.

«Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ. Боюся, що головнокомандувач (Олександр Сирський — Ред.) сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну», — написав він.

Чи дійсно цими публікаціями хотіли заплутати ворога

У Мережі деякі користувачі висловили припущення, що ці фото — навмисний вкид, аби заплутати росіян.

Реклама

Проте аналітик Inform Napalm Антон Павлушко у коментарі «Еспресо» заперечив цю думку.

Павлушко на відео звернув увагу на підлогу в кабінеті, за якою можливо визначити локацію, де він розташований.

«Я на тих фото більше звернув увагу на підлогу в кабінеті — вона дуже своєрідна, там чи то плитка, чи то лінолеум специфічний. Кому треба — можуть навіть сказати де це відео могло бути зроблене. Особливо, якщо це десь в прифронтовій зоні, якийсь дивний підвал, то місцеві вже могли й сказати, що це за свиноферма, чи де така підлога», — пояснив експерт.

За його словами, через цей факт є великі сумніви, що це відео могли викласти навмисне, аби ввести в оману ворога.

Реклама

«Навіть якщо це якась складна спецоперація, багатоходівка, то за таких кадрів в таке віриться важко», — наголосив Павлушко.

Попередні скандали з Маньком — російська музика і чутки про рекет

Нагадаємо, раніше Валентин Манько втрапив у скандал, коли «випливло» відео, на яких він танцював під російську музику, а також перевіряв, хто він з серіалу «Слово пацана». Відео були зняті у 2023-2024 роках.

Сам Манько пояснив, що викладав відео з російськими піснями, коли ще не був медійним і відомим громадськості. Він пояснив, що здобував освіту російською мовою, але запевнив, що зараз спілкується українською, і пообіцяв змінити ставлення до соцмереж.

Згодом Манько виклав відео, на якому танцює під пісню Степана Гіги «Золото Карпат» з підписом «Тепер я справжній українець?»

Реклама

Крім того, видання «Бабель» публікувало матеріал, в якому згадувало, що Манько фігурував у звинуваченнях у рейдерстві під час АТО 2014 року.

У Вihus.info в 2018 році вийшло розслідування, де стверджувалося, що під час АТО Манько зі своїми людьми міг бути причетний до грабежів фермерів.

«Нас поклали на землю, зв’язали руки, відвели в підвальне приміщення. Первинний допит там Манько проводив. Поки мене тримали в підвалі — пограбували моє „Скіф“», — переказують «бігуси» розповідь підприємця Олександра Потуги.

У цій же статті ветеран АТО Владислав Гриценко, розповідав, що у листопаді 2014 року один із фермерів приїхав на передову, у Піски, щоб попросити допомоги від дій Манька.

Реклама

«Ми поверталися із важкого бою під Донецьким аеропортом. У нас було кілька поранених, двоє хлопців живцем згоріли. Біля воріт нашого табору стояв чоловік із машиною на дніпропетровських номерах, який хотів поговорить хоч з якимось командиром. Він був в істериці, казав: „Хлопці, помагайте, не знаю що робити. Озброєні люди захопили сім’ю і дітей“» — розповідав Владислав Грищенко.

«В бінокль ми побачили, що по території гуляють дійсно люди в „мультикамі“, одного однострою, форма досить нова, із автоматами Калашникова, калібру 5,45. У нас великий досвід у розвідці. Ми розоружили їх, зв’язали. Вони сказали, що вони люди Валіка Манька і виконують наказ Валіка Манька. Ми привезли затриманих, кинули у камери. Зранку приїдждав Валік Манько лічно, з охороною. Заходив до Дмитра Яроша. І він забрав своїх людей і забрав зброю», — стверджував Грищенко.

Варто зауважити, що сам Манько у коментарях ЗМІ відкрито заперечував ці звинувачення і запевняв, що ніяких підозр через ці закиди правоохоронці йому ніколи не висували.