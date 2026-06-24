Полковник поліції допомагав вирощувати кукурудзу на військовому полігоні: як його покарали

Кукурудзяне поле. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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Ексначальника райвідділу поліції засудили за сприяння у вирощуванні кукурудзи на Чугуївському військовому полігоні на Харківщині. Завдані цією протизаконною діяльністю збитки Міноборони перевищили 1,3 млн грн.

Про це повідомляє «Кременчуцька газета» з посиланням на матеріали судової справи.

Козельщинський районний суд Полтавської області визнав винним колишнього начальника Печенізького відділення поліції Харківської області у перевищенні службових повноважень та пособництві у самовільному зайнятті земель оборони.

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Як встановив суд, восени 2019 року на території Чугуївського військового полігону, який належить до земель оборони Міністерства оборони України, цивільні особи, серед яких перший заступник голови Печенізької РДА, самовільно зайняли понад 31 гектар землі. Цю ділянку засіяли кукурудзою та розпочали збір урожаю.

Під час перевірки правоохоронці вилучили сільськогосподарську техніку, яку використовували для збору врожаю, та організували її охорону. Однак уже наступного дня тодішній керівник райвідділу поліції, як встановив суд, дав незаконну вказівку зняти поліцейський наряд із місця зберігання техніки.

Згідно з матеріалами справи, посадовець також повідомив підлеглим неправдиву інформацію про нібито відмову суду накласти арешт на вилучені машини, хоча відповідне клопотання на той момент ще не подавалося. У результаті це дозволило причетним особам продовжити користування технікою та приховати знаряддя правопорушення.

Суд дійшов висновку, що внаслідок самовільного використання земель оборони державі в особі Міністерства оборони України було завдано збитків на суму 1 млн 339 тис. 711 грн.

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Колишній поліцейський вини не визнав, заявляючи, що діяв через нестачу особового складу та потребу розслідувати інші злочини. Водночас суд визнав його провину повністю доведеною на підставі письмових доказів, протоколів, рапортів та експертиз.

За вироком суду, ексначальнику райвідділу призначено 8 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в правоохоронних органах протягом трьох років. Також його позбавили спеціального звання «полковник поліції».

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття масштабної корупційної схеми, яку організували високопосадовці Нацполіції.

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За інформацією слідства, керівники територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли сприяти безперешкодній діяльності мережі порностудій, на яких незаконно виготовляли та поширювали через Інтернет відеоконтент еротичного й порнографічного характеру.

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

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