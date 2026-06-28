Полковника Володимира Кононнікова знайшли мертвим: у командуванні зробили заяву

Володимир Кононніков / © ТСН

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Сьогодні, 28 червня, стало відомо про смерть командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Олександровича Кононнікова.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

За інформацією командування, військового виявили без ознак життя. Наразі обставини смерті офіцера встановлюються.

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Правоохоронці вже проводять першочергові слідчі дії, а також призначено службове розслідування. За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявили.

«Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування», — зазначили в Оперативному командуванні «Південь».

У командуванні закликали представників медіа та громадськість не поширювати неперевірену інформацію та з повагою поставитися до приватності родини загиблого.

Там також наголосили, що полковник Володимир Кононніков був відданим Україні військовослужбовцем, відповідальним командиром і дбав про особовий склад своєї бригади.

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«Командування та особовий склад оперативного командування „Південь“ висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира Олександровича», — йдеться у повідомленні.

Командир 154-ї окремої механізованої бригади Володимир Кононніков / © ТСН

Що відомо про комбрига 154-ї бригади Володимира Кононнікова

Нагадаємо, полковник Володимир Кононніков, командир 154-ї окремої механізованої бригади раніше розповідав про ситуацію на фронті та бойову роботу свого підрозділу.

Приблизно за чотири місяці до трагедії Кононніков став героєм ексклюзивного інтерв’ю ТСН, у якому висвітлив ситуацію на Гуляйпільському напрямку та розповів, зокрема, про стратегічну роль Гуляйполя як важливого рубежу на шляху до Запоріжжя.

У розмові з кореспонденткою ТСН Юлією Кирієнко командир говорив про активність російських військ, співвідношення сил на окремих ділянках фронту та роль артилерії та дронів у сучасній війні.

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Кононніков також розповідав, що, попри активний розвиток безпілотних технологій, дрони не можуть повністю замінити артилерію великого калібру, оскільки мають обмеження через погодні умови та інші фактори.

Він наголошував на важливості підготовки військовослужбовців безпосередньо у бригаді та ділився досвідом управління підрозділом у бойових умовах.

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