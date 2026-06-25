Полковнику СБУ, який “зливав” оборону України, оголосили вирок за державну зраду

Дмитро Козюра після затримання

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Колишній начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра засуджений до довічного позбавлення волі за державну зраду в умовах воєнного стану.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко у своїх соціальних мережах.

За даними прокуратури, полковник — кадровий офіцер СБУ з доступом до державної таємниці — був завербований російською ФСБ ще у березні 2018 року під час перебування у Відні. За грошову винагороду він зобов’язався збирати та передавати оборонні відомості, зокрема секретні дані, на користь російських спецслужб.

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«З того часу він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами. Для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто», — йдеться у заяві Кравченка.

Активна шпигунська діяльність російського «крота» в СБУ розгорнулася після початку повномасштабного вторгнення.

Протягом 2024–2025 років Козюра систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місця дислокації підрозділів СБУ, дані про військові частини, службові та аналітичні документи. Крім того, він передав матеріали з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, включно з газотранспортною системою, та планах посилення протиповітряної оборони на цих об’єктах.

У лютому 2025 року зрадника викрили. На допиті він визнав факт співпраці з ФСБ за фінансову винагороду.

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«Той, хто носив українські погони і почав працювати на ФСБ, стає ворогом України. Для таких — лише найсуворіше покарання», — наголосив генеральний прокурор.

У четвер, 25 червня, суд виніс Козюрі вирок — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили клірика УПЦ МП, якого російська розвідка могла використовувати для наведення ударів «Іскандерами».

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