Пологи під звуки сирени: на Закарпатті жінка ледь не народила в патрульному авто

Копи супроводили породіллю до пологового будинку.

Пологи під звуки сирени. На Закарпатті жінка ледь не народила в автівці патрульних.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 23 грудня.

Зазначається, що з благаннями про допомогу у Мукачеві до правоохоронців звернувся чоловік породіллі, у неї вже відійшли води. Народжувати вона хотіла в ужгородській лікарні, а це понад 40 кілометрів шляху.

Не гаючи часу, копи рушили в дорогу, а вже за кілька хвилин їм назустріч прибуло підкріплення ужгородських правоохоронців, які супроводили автомобіль до лікарні. Жінка народила хлопчика.

Нагадаємо, у Закарпатській області 11-річна дівчинка народила від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи відбулись ще місяць тому, проте про них стало відомо лише тепер. Після народження немовля потрапило у реанімацію, а його 11-річна мати захворіла на коронавірус.