Пологи приймав "друг по чарці": у Кривому Розі жінка під час пиятики народила дитину

У Кривому Розі жінка під час пиятики народила немовля. Пологи в матері прийняв її "друг по чарці".

Про це повідомляє Ювенальна превенція Кривого Рогу.

За даними служби, жителька Кривого Рогу піж час вагітності зловживала алкоголем. Пологи у неї почались під час пиятики, їх прийняв "друг по чарці". Після цього пара викликала медиків.

"Приїхавши на адресу, лікарі виявили, що дитина має сильне переохолодження та народилась раніше терміну. Породіллю разом з новонародженим одразу ж доставили до лікарні, де надали медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У лікарні жінка розповіла, що в неї уже є дорослі діти, а тому вона відмовилась від дитини. Життю немовляти наразі нічого не загрожує.

Фото: Ювенальна превенція Кривого Рогу

Нагадаємо, в Одесі врятували немовля, якого мати народила в катакомбах. Його під час пішого рейду знайшли поліцейські та викликали медиків.

Також у Запоріжжі на будівельному майданчику виявили тіло новонародженого немовляти. Під час огляду території правоохоронці знайшли тіло ще одного малюка.

Читайте також: