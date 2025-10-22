- Дата публікації
Жінка з серцевою недостатністю народила сина під обстрілами у Києві — поруч був її чоловік-військовий
У столиці успішно прийняли пологи у жінки з тяжкою патологією серця. Вона народила сина під час обстрілів.
У Києві, під час нічної російської атаки та перебоїв з електроенергією, 35-річна Юлія з Сарн (Рівненщина) успішно народила хлопчика. Ситуація була критичною, оскільки жінка має серйозну кардіологічну проблему — дилатаційну кардіоміопатію.
Про це повідомили у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.
Пологи приймала висококваліфікована команда акушерів та кардіохірургів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова. Відомо, що жінка ще мала серйозні проблеми з серцем. Її фракція викиду становить лише 29%, тоді як нормою є понад 55%. Два роки тому Юлія перенесла міокардит, що спричинив і прогресування серцевої недостатності.
За інформацією Інституту Амосова, пологи вагою 2920 грамів відбулися під контролем спеціалізованої команди «Акушерська кардіологія». Завдяки спільній роботі кардіохірургів, акушер-гінекологів, анестезіологів та неонатологів вдалося забезпечити безпеку матері та успішне народження дитини.
Доля цієї родини особливо зворушлива: батько новонародженого є військовим, і його вперше відпустили з передової, щоб він міг бути поруч із дружиною під час цієї відповідальної події.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня та вранці російські війська масовано атакували Київ. Влада інформувала про пошкодження у Солом’янському, Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах.
Кількість постраждалих у Києві через російську атаку 22 жовтня зросла до 30-ти. П’ятеро з постраждалих — діти.