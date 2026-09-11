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Полон закінчився розстрілом: росіяни вбили двох нацгвардійців на Донеччині
Росіяни розстріляли двох нацгвардійців біля Добропілля, що на Донеччині.
Поблизу Добропілля на Донеччині російські військові взяли в полон і розстріляли двох українських нацгвардійців.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Росіяни у полоні вбили українських військових — що відомо
За даними слідства, 2 вересня двоє нацгвардійців виконували завдання у лісосмузі біля Добропілля та потрапили в полон до росіян.
«У подальшому представники ЗС РФ стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї», — зауважили в прокуратурі.
Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Слідчі СБУ встановлюють усі обставини злочину та розшукують російських військових, причетних до розстрілу.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, російські війська намагаються оточити Часів Яр на Донеччині та створюють загрозу українському угрупованню, яке утримує позиції в місті. Найкритичнішою може стати ситуація у разі втрати флангів.
Раніше ми писали, що за даними української розвідки, Росії вистачить ресурсів для наступу ще на 12 місяців. Однак величезні щоденні втрати убитими й пораненими виснажують армію РФ.