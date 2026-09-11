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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Полон закінчився розстрілом: росіяни вбили двох нацгвардійців на Донеччині

Росіяни розстріляли двох нацгвардійців біля Добропілля, що на Донеччині.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Росіяни вбили українських військових у полоні: подробиці

Росіяни вбили українських військових у полоні: подробиці / © Донецька обласна прокуратура

Поблизу Добропілля на Донеччині російські військові взяли в полон і розстріляли двох українських нацгвардійців.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіяни у полоні вбили українських військових — що відомо

За даними слідства, 2 вересня двоє нацгвардійців виконували завдання у лісосмузі біля Добропілля та потрапили в полон до росіян.

«У подальшому представники ЗС РФ стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї», — зауважили в прокуратурі.

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Слідчі СБУ встановлюють усі обставини злочину та розшукують російських військових, причетних до розстрілу.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська намагаються оточити Часів Яр на Донеччині та створюють загрозу українському угрупованню, яке утримує позиції в місті. Найкритичнішою може стати ситуація у разі втрати флангів.

Раніше ми писали, що за даними української розвідки, Росії вистачить ресурсів для наступу ще на 12 місяців. Однак величезні щоденні втрати убитими й пораненими виснажують армію РФ.

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