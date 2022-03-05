Полонені окупанти звернулися до росіян із закликом зробити все, щоб припинити війну в Україні

Військовополонені РФ закликали співгромадян виходити на мітинги та перекривати дороги федерального значення для неможливості проходу російської техніки.

Полонені військовослужбовці РФ звернулися до співгромадян із закликом зробити все можливе для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росіяни, зробіть усе можливе для того, щоб ця війна припинилася. Вона не потрібна ні Україні, ні Росії. Ця війна потрібна лише Путіну", - сказав полонений військовослужбовець Чуватаревський Андрій.

Він також закликав співгромадян виходити на мітинги та перекривати дороги федерального значення для неможливості проходу російської техніки.

"Намагайтеся донести до президента, відганяйте військових від техніки, щоб вони не їхали і не бомбили мирне населення. Якщо ви вийдете на вулиці, то президент ухвалить рішення про відкликання військ. Тоді війни не буде", - додав він.

Сам полонений говорить, що мотиви Путіна йому не дуже зрозумілі, але думає, що швидше за все, йому потрібні просто території та землі.

"Воювати в армії не хоче ніхто. Не було бажання їхати навіть на навчання далеко від цивілізації... Ми відчуваємо ненависть до керівництва, яке нас сюди відправило. Ми розуміємо, що нас сюди, як кошенят, закинули заради вигоди уряду", - сказав полонений.

"Народ Росії – встаньте. Тут ваші діти. Тут також страждають діти Українського народу. Не треба нікого боятися. Український народ не боїться нікого. Вони за свою землю будуть до останнього стояти. У мене вдома теж двоє маленьких дітей, до яких я не знаю чи повернуся. Батьки, перекривайте дороги, не відпускайте своїх дітей, робіть все, щоб російські війська розверталися назад", - сказав інший військовополонений Михайло Куликов.

"Хотілося б, щоб усі люди Російської Федерації почули, що тут в Україні все не так, як розповідають на російському телебаченні. Тут немає бандерівців, немає якихось нацистів. Тут звичайний мирний народ, який зараз згуртувався проти однієї людини – Путіна. Людина , який хотів бути завойовником. Хотів би, щоб це все закінчилося в найкоротші терміни. Тут все не так, як показують наші ЗМІ та зомбують людей", - заявив полонений Дмитро Гагарін.

На пресконференції були присутні десять військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Усі вони зазначили, що ставлення до полонених в українців хороше, усі вони також отримали можливість зв'язатися з рідними.

Частина тих, хто виступав, заявили, що категорично не хочуть повертатися в РФ і зараз побоюються за свої сім'ї.

Військовополонені говорять, що до сержантського рівня було повідомлено лише про відправку на військові навчання.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - понад 10 000 осіб,

танків ‒ 269 од,

бойових броньованих машин ‒ 945 од,

артилерійських систем – 105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради: