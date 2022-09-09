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Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає - моніторингова місія ООН

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Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає - моніторингова місія ООН

Фото: Associated Press

В моніторинговій місії ООН висловили занепокоєння тортурами українських військовополонених.

Росія не надає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.

Про це заявила очыіьниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на пресконференції у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.

"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5321
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