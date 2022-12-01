Полонений, але незламний: викрадений з Херсона єнот накинувся на колаборанта Сальдо (відео)

Український єнот, якого окупанти викрали з Херсона ледь не відгриз пальця колаборанту.

Єнот, якого окупанти викрали з контактного зоопарку у Херсоні помстився колаборанту Сальдо. Він ледь не відгриз йому пальці.

Відео як Сальдо намагався погладити українського єнота з'явилося в Мережі.

На кадрах колаборант Володимир Сальдо спробував попіаритися на популярному чотирилапому полоненому - єноті Толіку з Херсона.

Колаборант простягнув руки, щоб його погладити. Єнот таких зрадницьких пестощив вирішив не терпіти і вкусив Сальдо за пальці.

Слід додати, що окупанти переназвали Толіка і дали йому дурнувате ім'я Херс. Видно, що тварина вже змучена і роздратована, оскільки окупанти тягають її за собою всюди, роблячи картинку для пропагандистських засобів інформації.

"Він полюбив камери. Багато людей нам пишуть", - розповідає окупант про єнота.

Сам же Толік демонструє зворотнє.

Нагадаємо, що у Міністерстві культури України не проти обміняти викрадене з музеїв Херсонщини майно та єнота на пам'ятники російським письменникам.

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