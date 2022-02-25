Полонений окупант розповів, як хотів захопити Київ, а тепер "кається" (відео допиту)

Також у Мережі з'явилося відео з іншим полоненим, як він телефонує до батьків у РФ.

Полонений російський військовий з Кемеровської області на відео розповів, що його разом з іншими окупантами відправляли захопити Київ, проте запевнив, що тепер "кається" за свій вчинок.

Відео допиту опублікувала СБУ.

Полонений народився 1994 року в Прокоп'євську Кемеровської області. В "омоні" Росгвардії Новокузнецька служить від 2018 року.

За його словами, на початку лютого 2022 року 80 омоновців із Новокузнецька вирушили до Кемерово. Там до них приєдналися місцеві силовики. Звідти вони вирушили до Смоленська, потім до Гомеля, а потім - до кордону з Україною.

"23 лютого було шикування і нам довели, що захоплюватимемо Україну – прориватися через кордон. Після цього в ніч на 24-те почули літаки, стрілянину, вибухи", – повідомив полонений окупант.

Він зазначив, що білоруські війська "спокійно пропустили" росіян до кордону України.

"Завдання було – захопити Київ, вирушити туди і захопити. Нам видали "георгіївські стрічки" і сказали нашити на шеврони.Заходили з боку Чорнобиля. Там уже було "зачищено" військовими РФ. Просунулися далі – ближче до Києва. Віддалилися від військових. І по нас були постріли – з мінометів, з гранатометів українських військ. У цей момент, хто залишився, хто поранений – спішилися та почали відкривати вогонь у відповідь. Потім закінчилися боєприпаси. Почали відступати. І так я потрапив у полон. У зробленому каюсь, жалкую. Закликаю не робити цього російських військовослужбовців: не нападати на братні народи і жити дружно, мирно", – розповів окупант.

Також у Мережі з'явилося відео з іншим полоненим, як він телефонує до батьків у РФ. На якій ділянці фронту, чи у якому місті воно зроблене, поки невідомо. Наші військові дали окупантові зателефонувати до батьків у Росію і повідомити, що він потрапив у полон.

Між окупантом та його мамою відбувся такий діалог:

— Мам, я в плену.

— Где?

— На Украине, в плену.

— Как ты туда попал?

— Сказали ехать на Украину, никто ничего не знал.

— С кем ты туда поехал?

— Я не знаю, нас подняли и сказали ехать. Все поехали.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області у лікарні перебуває російський окупант, якого намагалися вбити ж свої під час нападу на Харків. Хлопець отримав поранення, а його лейтенанта, з яким він перебував, вбили свої ж.